“La Vila a escena” regresa en 2026 con música y humor para todos los públicos

La Vila Joiosa repetirá en 2026 la experiencia de “La Vila a Escena”, un ciclo cultural que une música y humor y que regresa al Teatre Auditori de la Vila Joiosa tras el éxito de su primera edición. La iniciativa, que combina programación artística de primer nivel con una apuesta por la cultura como motor social, consolida así su presencia en la agenda cultural de la comarca.

El alcalde Marcos Zaragoza ha presentado la nueva temporada junto a la concejala de Cultura, Marisa Mingot, y los promotores Pepe Ten y Rafa Baeza, destacando que el proyecto “afianza la oferta cultural del municipio”y refuerza la actividad del auditorio como espacio para todos los públicos. El primer edil subrayó además la importancia de la colaboración público-privada para dar continuidad a proyectos culturales estables y con proyección de futuro.

La edil de Cultura ha dado valor al auditorio como referente cultural no solo para la ciudad, sino para toda la comarca y la provincia, al atraer espectáculos nacionales que amplían la programación habitual y acercan grandes producciones al público local.

Seiscientos asistentes por espectáculo

La primera edición, celebrada en 2025, registró una media de 600 asistentes por espectáculo y varios llenos absolutos. Según ha explicado Baeza, el éxito de público ha impulsado la ampliación del cartel con nuevas propuestas como “Queen Forever Tribute” y el espectáculo humorístico “No somos Estopa”.

Pepe Ten ha destacado la calidad arquitectónica y técnica del recinto, subrayando que el auditorio ofrece condiciones óptimas de visibilidad y sonido para este tipo de producciones, lo que facilita atraer giras nacionales.

La programación de 2026 vuelve a dividirse en dos ciclos: “La Vila Sona”, centrado en música en directo, y “La Vila Somriu”, dedicado a la comedia. Entre los primeros espectáculos confirmados figura “The Divas Xperience”, un tributo a grandes voces femeninas del pop y el soul internacional, y la actuación del grupo OBK, que celebrará sus 35 años de trayectoria con su gira “Vértigo Tour”. También se sumará el espectáculo “Queen Forever Tribute”.

En el apartado de humor, el cartel incluye a Ismael Lemais e Isita Díaz con “Madre Mía”, a Goyo Jiménez con “América Forever (The Final Refrito)” y el montaje “No somos Estopa”, protagonizado por David Fernández y José Corbacho, donde la improvisación y el surrealismo marcan el ritmo del espectáculo.

Noticias relacionadas

La organización ha adelantado que el calendario se ampliará con nuevas confirmaciones en los próximos meses. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del ciclo.