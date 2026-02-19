Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Orxeta impulsa más de 1,2 millones de euros en inversiones para la mejora de infraestructuras y servicios municipales

Entre las actuaciones aprobadas destacan tres proyectos financiados a través del Plan PLANIFICA de la Diputación de Alicante

Vista del Ayuntamiento del municipio de Orxeta, en imagen de archivo.

Vista del Ayuntamiento del municipio de Orxeta, en imagen de archivo. / INFORMACIÓN / VICENTE ZARAGOZA

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orxeta ha aprobado recientemente los expedientes de contratación de varios proyectos estratégicos que supondrán una importante mejora de las infraestructuras, los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía, con una inversión global que supera los 1,2 millones de euros.

Entre las actuaciones aprobadas destacan tres proyectos financiados a través del Plan PLANIFICA de la Diputación de Alicante. En primer lugar, la construcción del Almacén Municipal de Orxeta, con un presupuesto base de licitación de 264.560,00 euros (IVA incluido), financiado mediante el Plan PLANIFICA 2020-2023. Esta infraestructura permitirá mejorar la organización y el mantenimiento de los servicios municipales.

Asimismo, se ha aprobado el expediente para el acondicionamiento de zonas verdes, financiado por el Plan PLANIFICA 2024-2027, con un presupuesto base de licitación de 200.684,55 euros (IVA incluido). El proyecto contempla la mejora de los espacios verdes situados en el entorno de la piscina municipal y del cementerio, así como el aumento de la oferta deportiva mediante la instalación de varios conjuntos de calistenia.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local dio luz verde al acondicionamiento del Camino de L’Alcora, también incluido en el Plan PLANIFICA 2024-2027, con un presupuesto base de licitación de 267.635,56 euros (IVA incluido). Esta actuación permitirá mejorar la pavimentación y ensanchar determinados tramos del trazado, incrementando la seguridad y accesibilidad de esta vía.

Por otra parte, el Ayuntamiento recuerda que en la Junta de Gobierno Local celebrada el 15 de octubre de 2026 se aprobó definitivamente el proyecto de Acondicionamiento de Varios Caminos en Orxeta, que se encuentra ya a punto de ejecutarse. Esta actuación será ejecutada por la Diputación Provincial de Alicante dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal de 2018, y cuenta con un presupuesto base de licitación de 465.000,00 euros (IVA incluido).

El proyecto contempla las obras de pavimentación de los caminos Darrere La Torre, Senda Baldo, Font de Mira y Senda Ferrándiz, vías esenciales para el acceso a viviendas, explotaciones agrícolas y parajes naturales, cuyo estado actual genera importantes perjuicios sociales.

Desde el Ayuntamiento de Orxeta se subraya que este conjunto de inversiones refleja el compromiso firme del equipo de gobierno con la mejora continua del municipio, apostando por infraestructuras más seguras, sostenibles y adaptadas a las necesidades reales de los vecinos y vecinas.

El Ayuntamiento de Orxeta impulsa más de 1,2 millones de euros en inversiones para la mejora de infraestructuras y servicios municipales

El Ayuntamiento de Orxeta impulsa más de 1,2 millones de euros en inversiones para la mejora de infraestructuras y servicios municipales

