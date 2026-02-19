Benidorm realizará entrevistas de trabajo exprés en su jornada sobre Inteligencia Artificial

El salón de actos del Ayuntamiento de Benidorm albergará el próximo jueves 12 de marzo la jornada “La Inteligencia Artificial en los nuevos procesos de selección”, una cita organizada por la Mesa de Empleo de Benidorm con el objetivo de profundizar en cómo la IA está revolucionando la captación de talento y la construcción de marca personal.

La concejal de Empleo y Desarrollo Local, Mónica Gómez, ha explicado que la Mesa de Empleo, constituida a finales de 2021, tiene como finalidad “promover la inserción laboral en el municipio mediante la coordinación de acciones de empleo y formación entre todos sus miembros”. El ayuntamiento forma parte de este organismo desde sus inicios junto a entidades como Cáritas, Cruz Roja, Hosbec, Labora, ONCE, UGT, CCOO, CEV, Cámara de Alicante y Jovempa, entre otras.

Demanda de empresas

Como novedad destacada, Gómez ha anunciado que durante la jornada se celebrarán entrevistas de trabajo exprés. Las personas inscritas previamente podrán participar en estos encuentros rápidos con empresas que están incorporando personal, en horario de 8:30 a 9:00 horas.

La inauguración contará con la asistencia de la directora territorial de Empleo y Labora, Cortes Martínez de las Heras, y del alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

Tras la recepción y presentación, se desarrollarán dos ponencias: “La Inteligencia Artificial en los procesos de reclutamiento”, a cargo de Maite Rubio, directora de Recursos Humanos de SEUR, e “Inteligencia Artificial y Marca Personal”, impartida por Miguel Sánchez Puertas, director de Marketing de Neoconsulting.

Las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción a través del enlace habilitado por la organización que puedes consultar aquí.