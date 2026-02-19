Ganan la lotería en su primera cita y acaban en Benidorm esa misma noche: "Despertamos en el aeropuerto de Alicante"

Una primera cita en un pub de Middlesborough (Reino Unido), una llamada inesperada anunciando un premio de lotería y una decisión impulsiva: coger un taxi al aeropuerto y volar a Benidorm. Lo que comenzó como una noche de copas terminó convirtiéndose en cinco días en la Costa Blanca… y en el inicio oficial de una relación.

Paige Howlett, de 31 años, y John Thompson, de 36, habían quedado en noviembre de 2025 tras ser presentados por amigos comunes. Para evitar volver a casa después de unas copas —ambos vivían aún con sus padres— reservaron una habitación de hotel, según relata The Sun. Ella metió en la maleta un pijama, ropa para el día siguiente y el pasaporte; él también llevaba el suyo.

Entre risas, John comentó que si esa noche le tocaban las 5.000 libras del sorteo al que se había apuntado, se irían de vacaciones. Nadie se lo tomó demasiado en serio… hasta que sonó el teléfono. Era su madre: había visto en Facebook el número ganador y coincidía con el de su hijo.

La suerte parecía empeñada en empujar la historia. Paige se acercó a una máquina tragaperras del pub y ganó 170 libras. "Eso es para el taxi al aeropuerto", dijo. Dicho y hecho. Se subieron a un taxi rumbo a Newcastle y, durante el trayecto, reservaron un paquete vacacional de última hora a Benidorm por unas 500 libras, vuelos incluidos.

De un pub inglés a la piscina en la Costa Blanca

"Nos despertamos en el aeropuerto de Alicante", cuenta Paige en un vídeo que ha superado las 200.000 visualizaciones en redes sociales. Asegura que tuvieron que tomarse un café para despejarse antes de embarcar y que todavía estaban algo "alegres" cuando aterrizaron.

La pareja pasó cinco días en Benidorm, donde el contraste fue inmediato: él, en chándal; ella, con un conjunto de lana poco apropiado para el calor mediterráneo. Compraron ropa nada más llegar y se dedicaron a disfrutar del destino sin grandes planes: piscina, bares, bingo y paseos por la zona.

Lejos de ser un simple viaje improvisado, la escapada actuó como catalizador. "Nos encontramos el uno al otro en ese viaje", asegura Paige. "Es un riesgo irte a un país extranjero con alguien que apenas conoces, pero fue lo mejor que pudimos hacer".

Al regresar al Reino Unido, oficializaron la relación. John pidió a Paige que fuera su novia nada más volver a casa.

Benidorm, escenario de historias improbables

La anécdota, que se ha hecho viral en redes sociales, vuelve a situar a Benidorm como epicentro de historias tan imprevisibles como el propio perfil de sus visitantes. El destino alicantino lleva décadas siendo uno de los favoritos del turismo británico por su oferta de ocio, su clima y su conectividad aérea, factores que lo convierten en el lugar perfecto para escapadas de última hora.

Curiosamente, ambos habían viajado antes a Benidorm con amigos y habían prometido no repetir. Ahora planean regresar en marzo, coincidiendo con el fin de semana de San Patricio.

"Fue la cita más interesante de mi vida", resume Paige. "No esperaba un vuelo, esperaba un taxi de vuelta a casa".

En una ciudad acostumbrada a despedidas de soltero, viajes relámpago y romances estivales, esta historia suma un nuevo capítulo al imaginario de Benidorm: el de una primera cita que empezó en un pub del norte de Inglaterra y acabó, casi por azar, bajo el sol de la Costa Blanca.