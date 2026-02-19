La Marina Baixa estrena en Callosa el nuevo corredor CE-711 de autobuses con más frecuencias y mejor conexión

Lo que era una necesidad urgente y una carencia histórica empieza a revertir en la comarca: la Marina Baixa estará a partir de ahora mejor conectada con el CE-711, un conjunto de servicio de transporte que se prevé utilizarán más de 200.000 ciudadanos y que ha sido presentado el jueves en un acto institucional en Callosa d´En Sarriá al que ha acudido el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus y una nutrida representación de alcaldes y concejales de la comarca.

Con este nuevo servicio, la Generalitat Valenciana pone en marcha un servicio de transporte público por carretera CE-711, un corredor que conecta los municipios de la Marina Baixa y que supone una mejora significativa en ratios, frecuencias y tiempos de desplazamiento.

Trabajadores y estudiantes

Durante el acto, Martínez Mus ha destacado que “con este corredor damos respuesta tanto a la movilidad diaria de trabajadores y estudiantes como a las necesidades sanitarias, comerciales y turísticas”, prestando servicio a los 202.817 residentes de la Marina Baixa.

La concesión tendrá un coste anual para la Generalitat de 3.186.000 euros y contará con una dotación mínima de 50 vehículos, que realizarán aproximadamente 3.128.000 kilómetros anuales y 219.310 expediciones al año.

Callosa d’en Sarrià mejora su conexión comarcal

La nueva concesión supone una renovación integral del servicio con el objetivo de fomentar el uso del transporte público y reforzar la cohesión territorial.

Callosa d’en Sarrià, La Nucia y Polop de la Marina disponen ahora de nuevas conexiones directas con la zona costera de L’Albir y Altea, así como con el Hospital de la Marina Baixa. Además, se incrementa una expedición y se evita la entrada en Benidorm en determinados trayectos, reduciendo así los tiempos de viaje.

También se refuerza el servicio con Benidorm Centro, alcanzando 31 expediciones, y se mejora la conexión entre los propios núcleos urbanos mediante la prolongación de la línea directa.

Martínez Mus ha subrayado que estas mejoras responden al compromiso del Consell con la calidad de vida de la ciudadanía y dar una solución a las “necesidades reales del territorio”, estudiando tiempos, frecuencias y paradas, y “tomando decisiones en colaboración con los ayuntamientos”.

Por su parte, el alcalde de Callosa d´En Sarrià, Andrés Molina Ferrándiz ha destacado la voluntad de escuchar las necesidades de Callosa d’en Sarrià por parte de Transportes, “poniendo soluciones en tiempo y forma que ya disfrutan nuestros vecinos y que además han incrementado el uso de los autobuses”.