El PSOE de La Vila denuncia irregularidades por más de 250.000 euros en la gestión del Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha denunciado una serie de irregularidades en la gestión económica correspondiente al cuarto trimestre de 2025, bajo el gobierno de Marcos Zaragoza, según recoge el informe de la Intervención municipal.

De acuerdo con el documento, en este periodo se habrían detectado prácticas contrarias a la legalidad vigente en materia de contratación pública que afectan a un volumen económico superior a los 250.000 euros. Entre las principales incidencias señaladas figuran el fraccionamiento indebido de contratos para eludir los procedimientos establecidos, la reiteración sistemática de contratos menores para un mismo objeto y el fraccionamiento irregular del objeto contractual.

Servicios con contratos menores

El informe también advierte de la omisión de la preceptiva fiscalización previa, la contratación reiterada de servicios mediante contratos menores sin respetar los principios recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público y, en algunos casos, la ausencia de expediente de contratación debidamente tramitado.

Según la Intervención, estas prácticas vulneran los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, comprometiendo la correcta gestión del dinero municipal.

Desde el PSOE consideran especialmente preocupante la reiteración de estas irregularidades y han reclamado explicaciones públicas al equipo de gobierno, así como la adopción inmediata de medidas correctoras que garanticen una gestión rigurosa, transparente y ajustada a la legalidad.