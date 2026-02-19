La Vila invertirá 15,8 millones en modernizar su red de saneamiento

El Pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha aprobado el acuerdo de cooperación con la Generalitat Valenciana y la EPSAR para ejecutar un plan plurianual de inversiones que modernizará el sistema de saneamiento y depuración del municipio. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de PP, Vox y Gent per la Vila y la abstención de PSOE y Compromís.

El objetivo es renovar infraestructuras con más de 25 años de antigüedad, reforzar el servicio y prevenir problemas en episodios de lluvias intensas. El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, ha explicado que el acuerdo es fruto de las gestiones realizadas durante el mandato del alcalde Marcos Zaragoza ante la Generalitat para resolver carencias históricasdel sistema.

Renovación y mejora

El plan se desarrollará entre 2027 y 2030 e incluye la renovación de la estación de bombeo principal, la construcción de un tanque de tormentas, la mejora de líneas de impulsión y actuaciones en las estaciones de El Torres, Hospital y AP-7.

La inversión total prevista asciende a 15,8 millones de euros (sin IVA), de los que el Ayuntamiento aportará el 10 % y el resto será financiado por la EPSAR.

El alcalde Marcos Zaragoza subrayó que se trata de obras “de vital importancia”, ya que mejoran servicios esenciales, protegen el medio ambiente y evitan incidencias graves, aunque muchas de ellas se desarrollen en el subsuelo.

En la misma sesión plenaria se ha aprobado instar al Gobierno de España a que la prestación por desempleo de los marineros no se consuma durante el paro biológico.

También salió adelante la declaración institucional del 8 de Marzo y la bonificación del ICIO para obras en el Hospital Comarcal y el CEIP Hispanitat.

Noticias relacionadas

El Pleno rechazó las mociones sobre financiación autonómica y sobre la instalación de cámaras, aunque el edil de Seguridad indicó que este último proyecto ya está en marcha. La primera propuesta ha sido presentada por el PSOE y Compromís.