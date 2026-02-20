El Ayuntamiento de Benidorm cortará el lunes, 23 de febrero, el acceso a la avenida Limones

La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Benidorm ha informado del corte al tráfico del acceso a la avenida Limones desde Jaime I previsto para el próximo lunes, 23 de febrero. El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha explicado que esta restricción se prolongará, en principio, únicamente durante la jornada laboral del lunes.

El corte se enmarca en los trabajos de adecuación de esta intersección como paso previo al inicio de las obras del futuro aparcamiento subterráneo de Jaime I. En concreto, en este cruce se implantará una nueva glorieta que mejorará la fluidez del tráfico, así como un nuevo paso de peatones en la parte norte del actual cruce semafórico de la avenida de Jaime I con Ricardo Bayona y Limones. Estas actuaciones permitirán dar servicio tanto a vehículos como a viandantes una vez comiencen las obras de esta infraestructura.

“Es una obra importante porque ya nos va abriendo el camino para la ejecución inminente de esta obra del parking de Jaime I”, ha manifestado Muñoz, quien ha agradecido de antemano la colaboración y comprensión de vecinos y usuarios.

El cierre al tráfico de este tramo de la avenida Limones comenzará alrededor de las 8.00 horas y afectará únicamente a una jornada laboral. Durante ese tiempo, los conductores podrán acceder a la avenida Limones a través de vías alternativas como Maravall o Almendros.

Noticias relacionadas

Trabajos nocturnos en L’Aigüera

Asimismo, el edil ha avanzado que la madrugada del lunes se iniciarán también trabajos de pequeñas reparaciones en la avenida de L’Aigüera. Estas actuaciones se ejecutarán en horario nocturno para minimizar las molestias al tráfico y está previsto que se prolonguen durante dos noches consecutivas.