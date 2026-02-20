Las balsas de riego centran las visitas de Pérez Llorca y Barrachina a Finestrat y La Nucia

La Generalitat Valencianacontinúa reforzando las infraestructuras de regadío en la Marina Baixa con actuaciones en Finestrat y La Nucia, la primera visitada el viernes por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y ambas por el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. Son casi un total de medio millón de euros los que ha invertido la Administración autonómica en rehabilitar o recuperar dos servicios que estaban agotados y que a partir de ahora suministrarán agua de regadío a las huertas de las dos localidades.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto al conseller Miguel Barrachina y la directora general del área, Lourdes Pérez, ha visitado en Finestrat las obras de recuperación y modernización de la balsa de riego de l’Alhambra, acompañado por la alcaldesa, Nati Algado, y miembros del equipo de gobierno local.

Agua para la huerta

En este caso, la inversión autonómica supera los 440.000 euros y está destinada a la reimpermeabilización y mejora integral del embalse, cuya lámina había agotado su vida útil tras más de dos décadas en funcionamiento. La actuación garantiza el aprovechamiento de los 51.000 metros cúbicos de capacidad de esta infraestructura, que da servicio a unas 400 hectáreas de huerta.

Las obras han consistido en la sustitución completa de la lámina impermeable, la creación de un nuevo desagüe de emergencia y la mejora de distintos elementos hidráulicos para reforzar la seguridad y el control del drenaje en una superficie de más de 34.000 metros cuadrados. La infraestructura, ubicada en las proximidades de la Font del Molí, es gestionada por la Comunidad de Regantes “Los Molinos”.

Cambio climático

Durante la visita, tanto Pérez Llorca como el conseller han destacado la importancia de estas inversiones para asegurar el almacenamiento de agua en un contexto de cambio climático, destacando que el objetivo es garantizar el suministro para los agricultores y evitar pérdidas de recursos hídricos.

Por otra parte, en La Nucia, la conselleria ha invertido 48.225 euros en la rehabilitación de la balsa de riego de Canutes, ubicada en la partida del Captivador. Esta infraestructura, que llevaba más de diez años en desuso, ha recuperado su operatividad tras una actuación integral que permitirá almacenar hasta 2.500 metros cúbicos de agua regenerada procedente de la EDAR de Benidorm para el riego de la huerta local.

Trescientos agricultores

Los trabajos han incluido la retirada de la antigua lámina deteriorada, el desbroce y acondicionamiento del vaso, la instalación de una nueva lona impermeabilizante y la renovación del vallado perimetral. La instalación está gestionada por la Séquia Mare (Comunidad de Regantes del Riego Mayor d’Alfàs del Pi y Benidorm). Precisamente, Barrachina ha estado acompañado en la visita, además de por el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, por el presidente de la Sèquia Mare, Vicente Miquel Cano y diversos portavoces del conjunto de comunidades de regantes..

El conseller ha destacado que se trata de “una pequeña pero importante actuación” que permitirá optimizar los recursos hídricos y mejorar el servicio a cerca de 300 agricultores del municipio

Con estas dos actuaciones, la Generalitat refuerza su apuesta por la modernización de las infraestructuras de regadío y por una gestión más eficiente y sostenible del agua en la comarca.