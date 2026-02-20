¿Qué pasa con el Albergue Juvenil de la Sèquia Mare de Benidorm sin abrir hace año y medio?

El Albergue Juvenil de la Séquia Mare, una de las construcciones que viene a dinamizar la zona natural de Benidorm lleva año y medio terminado sin que se produzca su apertura. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado esta circunstancia, que ha empeorado con la obligación de hacer un modificado en el área de acampada, debido al rediseño de la cocina lo que retrasará aún más la puesta en marcha del centro.

Los socialistas califican los hechos de “parálisis injustificable” después que el albergue llegara al término de su construcción en julio de 2024 con unas obras que comenzaron en 2023 y que también ampliaron el tiempo previsto de 10 meses de ejecución.

Según destaca el grupo político los costes también aumentaron pasando de los 2,1 millones de euros a un incremento de 400.000 euros más en una actuación que los socialistas califican de “monumento a la mala gestión del PP”.

“Estamos ante el 'modus operandi' habitual del Partido Popular en Benidorm: proyectos que se venden a bombo y platillo en fotos, pero que luego se gestionan de forma nefasta, acumulando retrasos que pagamos todos”, ha subrayado la portavoz socialista Cristina Escoda.

Modificaciones

Escoda también ha advertido de que la puesta en marcha del complejo se retrasará aún más debido a un nuevo trámite administrativo, la modificación del proyecto en la zona de acampada y multiaventura vinculada al albergue. Este cambio responde a un rediseño de la cocina, lo que obligará a ajustar nuevamente los plazos y posponer la apertura definitiva.

La edil ha criticado que, tras los sobrecostes y los años de espera, el gobierno local que encabeza Toni Pérez no haya sido capaz de prever aspectos técnicos básicos. “Resulta incomprensible que no detectaran a tiempo que el diseño de la cocina no era el adecuado y que este error suponga mantener cerrado el albergue seis meses más”, ha señalado.

Por último, la portavoz socialista ha instado al alcalde a garantizar el cumplimiento de los nuevos plazos concedidos a la empresa constructora para evitar más demoras en la apertura del complejo. “Mientras el alcalde prioriza su agenda institucional y las fotos, las infraestructuras que deben prestar servicio a la ciudadanía permanecen bloqueadas. Esperamos que dedique más esfuerzo a la gestión diaria de la ciudad”, ha concluido.