El PSOE de La Vila denuncia que la subida de la tasa de basuras disparará la recaudación en las zonas diseminadas

El Grupo Municipal Socialista de La Vila Joiosa ha advertido del fuerte impacto que está teniendo la nueva política de tasas de basura impulsada por el gobierno local, tras confirmarse que la previsión de recaudación en el diseminado superará los 185.000 euros, lo que representa un 4,45 % del total.

Esta información ha sido facilitada por el equipo de gobierno en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz socialista, Andreu Verdú, dentro de la labor de control y fiscalización que ejerce el PSOE en el Ayuntamiento.

Desde las filas socialistas recuerdan que los incrementos aplicados por zonas han superado en algunos casos el 100 % respecto a las tarifas anteriores. Además, señalan que ya se han emitido recibos a viviendas ubicadas en partidas rurales, lo que llevó al grupo a solicitar explicaciones por el cobro retroactivo de tasas correspondientes, según denuncian, a un servicio que en determinados casos no se habría prestado.

Malestar vecinal

El PSOE sostiene que el gobierno local, presidido por Marcos Zaragoza, ha tratado de atribuir la responsabilidad de estas subidas a otras administraciones ante el creciente malestar vecinal. No obstante, recuerdan que la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados recoge el principio de “quien contamina paga”, lo que implica que deben asumir el coste quienes efectivamente reciben el servicio o generan residuos gestionados por el sistema municipal.

A juicio de los socialistas, el modelo implantado en el municipio no aplica este principio con criterios de proporcionalidad, ya que se han dado de alta inmuebles que nunca habían contado con servicio, se establece la misma cuota para viviendas con un único residente que para aquellas con diez personas empadronadas y se ha exigido el pago retroactivo por un servicio inexistente.

Sin bonificaciones

Asimismo, critican la negativa del gobierno local a estudiar bonificaciones en la ordenanza reguladora de la tasa, como la propuesta presentada el pasado mes por el PSOE para introducir descuentos a las viviendas que practiquen el compostaje doméstico, iniciativa que fue rechazada por el Partido Popular.

Desde el PSOE de La Vila reiteran su apuesta por una política fiscal “responsable, progresiva y solidaria”, que permita mantener servicios públicos de calidad sin penalizar de forma injusta a las familias del diseminado ni a las segundas residencias.