Medio centenar de alumnos de secundaria participan en el Torneo de Debate Lope de Vega en Benidorm

Benidorm ha sido el escenario este viernes y sábado de la VI edición del Torneo de Debate Lope de Vega, un evento educativo en el que han participado medio centenar de alumnos repartidos en 14 equipos procedentes de Gran Canarias, Lanzarote, Madrid, Torre Pacheco, València, así como de la ciudad anfitriona.

En las sesiones finales este sábado, el equipo del colegio Maristas de València se ha alzado con la victoria después de dos jornadas en las que cada uno de los alumnos participantes se han enriquecido de la experiencia y fortalecido sus capacidades.

Habilidades clave

Organizado de forma conjunta por Kairós Comunicación y Lope de Vega International School, este torneo se consolida un año más como un espacio formativo donde el alumnado desde tercero de la ESO a segundo de Bachillerato pone en juego habilidades clave como la comunicación eficaz, el análisis crítico y la argumentación basada en estudio riguroso.

La pregunta sobre la que se ha debatido en esta edición ha sido si "¿Es legítima la intervención de Estados Unidos en Venezuela bajo el mandato de Trump?". Una cuestión que sitúa a los participantes frente a un tema de actualidad internacional, complejidad jurídica y debate ético y político, que además ha marcado la agenda global recientemente.

Más allá del tema concreto, el verdadero valor del torneo reside en el proceso formativo que implica. Durante semanas, los alumnos deben investigar, contrastar fuentes, comprender marcos jurídicos y políticos complejos, estructurar argumentos sólidos y preparar refutaciones. Todo ello en un entorno que exige respeto, escucha activa y capacidad de adaptación, según señalan los organizadores.

Pensamiento crítico

El debate académico obliga a los jóvenes a salir de posiciones preconcebidas y defender, en ocasiones, posturas que no necesariamente coinciden con su opinión personal. Este ejercicio fortalece competencias fundamentales como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la comunicación eficaz y el trabajo en equipo, habilidades cada vez más valoradas tanto en el ámbito universitario como profesional.

Desde la organización destacan que el objetivo del torneo es ofrecer un espacio donde aprender a analizar la realidad con rigor, comprender la complejidad de los asuntos internacionales y expresarse con argumentos fundamentados.