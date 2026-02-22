Rico&Nuño: la “Factory” del éxito en Altea

Crear y vender: dos términos que casi siempre entran en la antítesis. No es el caso de Rico y Nuño, dos artistas septuagenarios que no cuelgan sus pinceles. Más bien al contrario, dan énfasis a su taller de arte en Altea porque el éxito de sus creaciones es atronador. Tanto que llega a las galerías de Nueva York u otras ciudades experimentadas en el arte pictórico. Por eso siguen y no se jubilan porque ganan dinero y porque les gusta su trabajo. Es la “factory” (la fábrica) de Altea, emulando al Andy Warhol del Nueva York de los canallas años 70.

El tándem alteano produce cuadros día y noche asentados ahora en una galería más grande que su primigenio taller de arte. Pero no quieren denominarse como galería, término que les parece anquilosado, perteneciente al siglo XX y que hoy “no tiene sentido”.

El dúo se reparte el trabajo de confeccionar cuadros que no alcanza la demanda tan elevada de los estudios de Nueva York, de particulares o de interioristas. Para alcanzar metas, se combinan en una suerte de horarios impenitentes: Rico de día, Nuño de noche.

Son también dos creadores muchas veces antagónicos. Rico aborda su obra al óleo, más figurativa; y Nuño se interna más en las líneas, en lo abstracto que quizás lo alimenta su primera profesión de arquitecto. En todo caso trabajan al compás, cuando uno inicia una composición, el compañero la termina al día siguiente.

Una técnica a cuatro manos en diferido que está dando resultados de “best seller”. Con la producción de esta “factory” no llegan a la demanda. Una tarea abrumadora con la que ellos disfrutan y no piensan abandonar. El edadismo no hace mella en ellos, los dos son nacidos en 1949 y no tienen pensado sucumbir ni por lo más remoto.

Nuño, el más parlanchín, habla claro:””Queremos seguir ganando dinero, nos gusta lo que hacemos y además nos alimenta el ego”. Llevan más de 30 años trabajando, su obra gusta en Altea pero sus mercados son internacionales con conexión a las ciudades más vanguardistas del momento como la citada Nueva York o Berlín.

Dejar toda esta oportunidad en el momento actual es también rechazar la vida de manera literal. Según Nuño, “jubilarse es el principio de la muerte, empiezas en el sofá, llegan las enfermedades y enseguida el cementerio”, describe con tono socarrón el artista nacido en Gijón.

Rico, nacido en Alcoy, es una persona más introspectiva personal y estilísticamente “un socio perfecto”, según el locuaz asturiano y que defiende como una sociedad perfecta en la que hay total confianza con las ganancias y la forma de gastarlas.

Si en mi casa tuviera un cuadro mío, igual llego borracho, me parece una mierda y lo rajo Nuño — Artista pintor internacional de Altea

En su estilo franco y directo el artista gijonés aclara que no tiene ningún cuadro suyo en su casa porque no tiene respeto por su arte: “si en mi casa tuviera un cuadro mío, igual llego borracho y digo ‘vaya mierda de cuadro’ y lo rajo; solo tengo respeto a mis obras cuando las vendo”.

Y sus definiciones no pueden ser más explícitas cuando sostiene que la pintura “es un oficio, no una carrera”. Para ello traza un paralelismo con los estudiantes de Bellas Artes de la alteana UHM. “Esta facultad es una escuela de hostelería porque acaban todos de camareros y es que no pueden dedicarse a lo que aprenden allí donde el profesor es un funcionario y no un artista”.