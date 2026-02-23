Ir en bici por el Albir va a ser más seguro: Benidorm invierte medio millón de euros en la carretera

El Ayuntamiento de Benidorm destinará cerca de 500.000 euros a la mejora de la seguridad vial y la movilidad en la carretera CV-7532, conocida como avenida de l’Albir o “la turística”, que conecta el municipio con l’Alfàs del Pi. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto técnico que define las actuaciones previstas y que también intenta ordenar el tráfico en una zona con centros escolares, campings y residenciales.

El alcalde, Toni Pérez, ha recordado que esta vía es de titularidad municipal desde julio de 2022, cuando la Diputación Provincial de Alicante formalizó la cesión de un tramo de 1,6 kilómetros entre la avenida Severo Ochoa y la rotonda del Trinquet, lo que supuso su conversión en vía urbana. Desde entonces se han realizado mejoras puntuales, aunque quedaba pendiente una actuación integral para modernizar infraestructuras y servicios.

Seguridad y fluidez de tráfico

El proyecto plantea una reordenación de accesos y una actualización de la infraestructura ciclista para garantizar una circulación más segura tanto para vehículos como para peatones y ciclistas. Además de incrementar la seguridad, las medidas también buscan mejorar la fluidez del tráfico en un tramo que concentra un centro educativo, varios campings, zonas terciarias consolidadas, una finca de eventos y áreas residenciales.

Llamada de atención del Síndic de Greuges

Entre las principales intervenciones destaca la construcción de una nueva glorieta a la altura del acceso al camping Villamar. Asimismo, se adecuará el carril bici a los criterios establecidos por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, se crearán zonas de seguridad y se reducirá el ancho de los carriles en los puntos donde sea viable, con el objetivo de favorecer el calmado del tráfico. También se reforzará la señalización horizontal en los cruces del carril bici con caminos y accesos privados para mejorar la integración y seguridad de todos los usuarios.

Según el primer edil, la actuación responde a las demandas planteadas por las asociaciones vecinales de Pla del Cuartel y Pla de l’Assagador, y se espera que contribuya a reducir la siniestralidad y a elevar la calidad de vida en el entorno. Y es que hace un par de años el propio Síndic de Greuges ya llamó la atención al ayuntamiento a demanda de una asociación de vecinos para que diera mayor seguridad en la zona a los peatones en una vía saturada de tráfico.

Financiación europea

El proyecto cuenta con respaldo de los fondos europeos Next Generation, dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de la Comunitat Valenciana 2021, financiado por la iniciativa Next Generation EU. La subvención se enmarca en el Programa 3, centrado en movilidad turística sostenible y transporte limpio, e incluye la mejora y duplicación de la infraestructura ciclista de la avenida de l’Albir.