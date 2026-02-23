La niebla marítima "borra" las torres de Punta Llisera de Benidorm

La llamada niebla de advección se ha tragado literalmente en la mañana del lunes las torres de Punta Llisera de Benidorm, sentenciadas por los tribunales para su demolición. Ambos edificios de 22 plantas estaban sumergidos en la neblina que ha perpetuado una atmósfera de misterio hasta media mañana cuando el fenómeno costero ha concluido debido a la intensidad de los rayos de sol.

Según Aemet esta circunstancia se debe probablemente a la combinación de alta humedad relativa y vientos flojos o en calma, condiciones típicas de la "niebla de advección" cuando el aire cálido y húmedo pasa sobre el mar Mediterráneo más frío. Es un fenómeno matinal frecuente en invierno y primavera. Finalmente, las torres siguen estando en el mismo sitio