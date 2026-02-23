Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PSOE y PP cruzan acusaciones en Benidorm por la gestión de la sentencia de Serra Gelada

Los socialistas denuncian “opacidad” en el plan de pago y el PP replica que todos los grupos están informados y acusa al PSOE de mentir

El PSOE quiere conocer las medidas para afrontar el pago de Serra Gelada que el martes aportará un expediente técnico.

El PSOE quiere conocer las medidas para afrontar el pago de Serra Gelada que el martes aportará un expediente técnico. / Europa Press

Amaya Marín

La ejecución de la sentencia de Serra Gelada y el plan de pago que debe articular el Ayuntamiento ha abierto un nuevo enfrentamiento político en el consistorio de Benidorm, con un cruce de comunicados entre el Grupo Municipal Socialista y el gobierno local del PP. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha acusado al alcalde de mantener una “parálisis informativa intolerable” sobre el plan para afrontar el pago de más de 350 millones de euros derivados de la sentencia. Mientras tanto la portavoz popular, Lourdes Caselles, ha especificado que se está a la espera del expediente técnico para presentar mañana a los grupos políticos en una comisión informativa al no llegar a tiempo a la de este lunes.

Según el PSOE, el Ayuntamiento dispone de un plazo de diez días hábiles para comunicar al juzgado las medidas concretas con las que prevé hacer frente a esta obligación, mientras la deuda sigue aumentando semanalmente.

Transparencia y explicaciones

Escoda sostiene que, más allá de la solicitud de 55 millones al Ministerio, no se ha trasladado información oficial a los grupos de la oposición y advierte de que, tal y como señaló en su día el departamento de Intervención, la ejecución de la sentencia podría comprometer la viabilidad económica municipal. Por ello, exige transparencia y explicaciones públicas detalladas sobre cómo se afrontará “la mayor condena judicial en la historia del municipio”.

“Falta de lealtad”

Frente a estas acusaciones, la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha rechazado tajantemente la versión socialista y ha lamentado la “falta de lealtad y responsabilidad” del PSPV-PSOE. Caselles asegura que “desde el minuto uno” todos los grupos de la Corporación están siendo informados puntualmente de los pasos dados por el Gobierno local.

A la espera del expediente

Como ejemplo, ha explicado que en la última junta de portavoces se comunicó que se estaba a la espera del expediente técnico y que se modificaría la fecha del pleno para poder dictaminarlo previamente en comisión. Según la edil, la comisión informativa celebrada este lunes quedó abierta hasta las 14:00 horas a la espera de dicho documento y, al no estar finalizado, se ha convocado una nueva comisión para el día siguiente antes de la celebración del pleno, “circunstancia que conocen y han aceptado todos los grupos”.

Caselles ha acusado al PSOE de emitir comunicados “donde mienten a sabiendas” para “confundir a la ciudadanía” con un asunto “tan sensible” como el de Serra Gelada, y ha reclamado “respeto y máxima discreción” mientras el ayuntamiento trabaja en defensa del interés general de Benidorm.

