Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Novedades caso Les NausAutores catalanes BachilleratoJefe Policía AlicantePatrullero El CampelloPedida mano HYROXAbuelo Ana Milán fusilado VillenaProyecto CERCA
instagramlinkedin

La Vila anuncia un ambicioso calendario gastronómico en 2026 y recupera el concurso Carlos Llorca Baus

La marca La Vila Gastronómica recupera el certamen para jóvenes talentos y una programación que une cocina marinera, chocolate y promoción turística

Presentación de La Vila Gastronómica por el alcalde y la edil de Turismo junto a restauradores y CDT.

Presentación de La Vila Gastronómica por el alcalde y la edil de Turismo junto a restauradores y CDT. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha dado el pistoletazo de salida para La Vila Gastronómica 2026 con recuperaciones de varios concursos gastronómicos que sumarán atractivos a las citas que dan significado a esta marca unida a la ciudad. El alcalde Marcos Zaragoza, y la concejal de Turismo, Rosa Llorca, han presentado este lunes el calendario oficial de la presente edición, una programación estable que refuerza el papel de la gastronomía como motor turístico, económico y cultural del municipio.

Al acto han acudido cocineros de los restaurantes participantes, representantes de las marcas locales de chocolate y turrón, la Cofradía de Pescadores, el Mercat, L’Exquisit Mediterrani de la Conselleria de Turismo y el CdT de Benidorm.

Regresa el Concurso Carlos Llorca Baus

La principal novedad de esta edición es la recuperación del “Concurso de Cocina Carlos Llorca Baus”, un certamen histórico dirigido a jóvenes talentos de la cocina marinera. El alcalde ha destacado que Carlos Llorca fue uno de los impulsores intelectuales de la marca gastronómica local y una figura clave en la puesta en valor del patrimonio culinario vilero.

Zaragoza ha explicado que en etapas anteriores el certamen sirvió de impulso a cocineros que posteriormente alcanzaron reconocimientos como la Estrella Michelin. “La programación que presentamos es ambiciosa y continúa en la senda de vincular turismo y gastronomía, una simbiosis que está dando excelentes resultados”, ha puntualizado..

Por su parte, Rosa Llorca ha explicado que La Vila Gastronómica es una marca consolidada que articula durante todo el año eventos destinados a difundir la calidad, tradición e innovación de la cocina local, con especial protagonismo del carácter marinero y la histórica industria chocolatera del municipio.

Calendario de citas gastronómicas

La programación arrancará del 2 al 8 de marzo con la Setmana del Perolet, dedicada a los tradicionales platos de cuchara. Del 9 de marzo al 15 de mayo estará abierto el plazo de inscripción del Concurso Carlos Llorca Baus, cuya final se celebrará en septiembre.

Entre las actividades destacadas figuran la conferencia sobre microalgas comestibles del Mediterráneo (12 de marzo), la presentación del libro “La Vila Gastronòmica. Cuina i amor al poble dels colors” (24 de abril) y “Sal, Peix i tradició”, investigación premiada sobre la industria de los salazones (5 de junio).

Del 8 al 14 de junio tendrá lugar la 26ª Mostra de Cuina Marinera, seguida el 19 de junio por el 32º Concurs de Pebrereta, uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos del verano vilero. En septiembre regresará Wine & Fish, con maridajes y la gran final del concurso juvenil.

Noticias relacionadas

El otoño llegará con G de Tapas (8 al 12 de octubre) y la Setmana de l’Arròs (19 al 25 de octubre), mientras que noviembre estará marcado por Xocolatíssima (17 al 20 de noviembre), la semana dedicada al chocolate vilero, que incluirá el estreno del documental “Poble de xocolate” y el concurso popular del postre de chocolate.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juzgado da diez días al Ayuntamiento de Benidorm para que diga cómo pagara los 340 millones de Serra Gelada
  2. El Ayuntamiento de Benidorm cortará el lunes, 23 de febrero, el acceso a la avenida Limones
  3. Pedro Piqueras y su idilio de 35 años con este pueblo de Alicante: “Me parece un sitio único”
  4. Fallece Mari Luz Navarro, concejala socialista de Benidorm
  5. Benidorm realizará entrevistas de trabajo exprés en su jornada sobre Inteligencia Artificial
  6. El Ayuntamiento de Benidorm oferta 100 nuevos abonos trimestrales para el parking de l’Aigüera
  7. Ganan la lotería en su primera cita y acaban en Benidorm esa misma noche: 'Despertamos en el aeropuerto de Alicante
  8. Muere tras caer desde ocho metros mientras revisaba placas solares en Callosa d'en Sarrià

La Vila anuncia un ambicioso calendario gastronómico en 2026 y recupera el concurso Carlos Llorca Baus

La Vila anuncia un ambicioso calendario gastronómico en 2026 y recupera el concurso Carlos Llorca Baus

PSOE y PP cruzan acusaciones en Benidorm por la gestión de la sentencia de Serra Gelada

PSOE y PP cruzan acusaciones en Benidorm por la gestión de la sentencia de Serra Gelada

El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm

El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm

Ir en bici por el Albir va a ser más seguro: Benidorm invierte medio millón de euros en la carretera

Ir en bici por el Albir va a ser más seguro: Benidorm invierte medio millón de euros en la carretera

Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana

Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana

La Aemet anuncia un lunes casi primaveral en Alicante con temperaturas de hasta 24 grados

La Aemet anuncia un lunes casi primaveral en Alicante con temperaturas de hasta 24 grados

Rico&Nuño: la “Factory” del éxito en Altea

Medio centenar de alumnos de secundaria participan en el Torneo de Debate Lope de Vega en Benidorm

Medio centenar de alumnos de secundaria participan en el Torneo de Debate Lope de Vega en Benidorm
Tracking Pixel Contents