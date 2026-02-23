La Vila anuncia un ambicioso calendario gastronómico en 2026 y recupera el concurso Carlos Llorca Baus

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha dado el pistoletazo de salida para La Vila Gastronómica 2026 con recuperaciones de varios concursos gastronómicos que sumarán atractivos a las citas que dan significado a esta marca unida a la ciudad. El alcalde Marcos Zaragoza, y la concejal de Turismo, Rosa Llorca, han presentado este lunes el calendario oficial de la presente edición, una programación estable que refuerza el papel de la gastronomía como motor turístico, económico y cultural del municipio.

Al acto han acudido cocineros de los restaurantes participantes, representantes de las marcas locales de chocolate y turrón, la Cofradía de Pescadores, el Mercat, L’Exquisit Mediterrani de la Conselleria de Turismo y el CdT de Benidorm.

Regresa el Concurso Carlos Llorca Baus

La principal novedad de esta edición es la recuperación del “Concurso de Cocina Carlos Llorca Baus”, un certamen histórico dirigido a jóvenes talentos de la cocina marinera. El alcalde ha destacado que Carlos Llorca fue uno de los impulsores intelectuales de la marca gastronómica local y una figura clave en la puesta en valor del patrimonio culinario vilero.

Zaragoza ha explicado que en etapas anteriores el certamen sirvió de impulso a cocineros que posteriormente alcanzaron reconocimientos como la Estrella Michelin. “La programación que presentamos es ambiciosa y continúa en la senda de vincular turismo y gastronomía, una simbiosis que está dando excelentes resultados”, ha puntualizado..

Por su parte, Rosa Llorca ha explicado que La Vila Gastronómica es una marca consolidada que articula durante todo el año eventos destinados a difundir la calidad, tradición e innovación de la cocina local, con especial protagonismo del carácter marinero y la histórica industria chocolatera del municipio.

Calendario de citas gastronómicas

La programación arrancará del 2 al 8 de marzo con la Setmana del Perolet, dedicada a los tradicionales platos de cuchara. Del 9 de marzo al 15 de mayo estará abierto el plazo de inscripción del Concurso Carlos Llorca Baus, cuya final se celebrará en septiembre.

Entre las actividades destacadas figuran la conferencia sobre microalgas comestibles del Mediterráneo (12 de marzo), la presentación del libro “La Vila Gastronòmica. Cuina i amor al poble dels colors” (24 de abril) y “Sal, Peix i tradició”, investigación premiada sobre la industria de los salazones (5 de junio).

Del 8 al 14 de junio tendrá lugar la 26ª Mostra de Cuina Marinera, seguida el 19 de junio por el 32º Concurs de Pebrereta, uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos del verano vilero. En septiembre regresará Wine & Fish, con maridajes y la gran final del concurso juvenil.

Noticias relacionadas

El otoño llegará con G de Tapas (8 al 12 de octubre) y la Setmana de l’Arròs (19 al 25 de octubre), mientras que noviembre estará marcado por Xocolatíssima (17 al 20 de noviembre), la semana dedicada al chocolate vilero, que incluirá el estreno del documental “Poble de xocolate” y el concurso popular del postre de chocolate.