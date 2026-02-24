Benidorm impulsa la sostenibilidad en unas jornadas y busca su incorporación a la ONU Turismo

Benidorm ha acogido este martes el I Comité de Trabajo de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO), un encuentro clave dentro del proceso para que el Observatorio de la ciudad se integre en la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible, impulsada por la ONU Turismo. La candidatura encara ahora su fase final, con la presentación de la documentación y los apoyos necesarios para que su adhesión sea evaluada en las próximas semanas.

Equilibrio ambiental

Durante la inauguración oficial, el alcalde, Toni Pérez, ha trasladado la voluntad del Ayuntamiento de formar parte de esta red internacional, que ha definido como “la ONU del Turismo”. El objetivo es reforzar la medición y análisis de datos para mejorar la planificación y garantizar un desarrollo equilibrado desde el punto de vista ambiental, económico y social.

La incorporación al INSTO permitirá medir con mayor precisión el impacto de la actividad en el destino, adoptar decisiones basadas en evidencia y compartir buenas prácticas con otros observatorios internacionales. El proceso previo ha incluido encuestas a asociaciones, colectivos y administraciones para identificar áreas prioritarias de estudio, así como talleres en centros educativos a través del programa “Semillas para el futuro”.

Acciones para la candidatura

En las próximas semanas se publicará la web del Observatorio, se celebrará un nuevo taller con asociaciones y se recopilarán las cartas de apoyo a la candidatura antes de remitir toda la documentación para su evaluación definitiva.

Tras la inauguración, el alcalde ha participado en un panel sobre gobernanza junto a José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo, y María Velasco, directora de I+D+i de Segittur, en el que ha defendido el papel de la planificación estratégica y el análisis de datos como herramientas clave para consolidar el modelo de ciudad.

Noticias relacionadas

La jornada ha sido clausurada por la concejal de Innovación, Aida García Mayor, quien ha señalado que formar parte del INSTO implica asumir una responsabilidad estratégica, reforzar la legitimidad social y avanzar en la integración entre actividad económica y conservación del entorno. En el mismo sentido, ha anunciado que se intensificará la monitorización de la calidad del agua y se incorporará una visión integral del ciclo hídrico basada en la eficiencia y la resiliencia.