El Gran Hotel Bali supera los 250 ciclistas en sus tres primeros meses y se consolida como referencia en turismo ciclista
En este primer trimestre de actividad, el establecimiento ha acogido a 7 equipos deportivos y un total de 250 ciclistas procedentes principalmente de Italia, España y Bélgica
Grupo Bali Hoteles hace un balance muy positivo de los tres primeros meses de funcionamiento de las nuevas instalaciones para ciclistas del Gran Hotel Bali, inauguradas el pasado 9 de diciembre, consolidando al establecimiento como una base estratégica para el turismo deportivo en la Costa Blanca.
En este primer trimestre de actividad, el hotel ha acogido a 7 equipos deportivos y un total de 250 ciclistas procedentes principalmente de Italia, España y Bélgica, confirmando el creciente atractivo de Benidorm y la Marina Baixa como destino para concentraciones y stages de entrenamiento.
Instalaciones especializadas integradas en el hotel
El Gran Hotel Bali ha incorporado un espacio específico para ciclistas dentro de su oferta, concebido como una base integral para deportistas y clubes:
- 4 boxes privados, con capacidad para más de 80 bicicletas
- Lavaderos a presión para bicicletas
- Banco de trabajo con zona de herramientas
- Lavadoras y secadoras para equipaciones
- Acceso al Wellness Center con condiciones especiales
Esta infraestructura permite centralizar en un mismo entorno entrenamiento, mantenimiento y recuperación.
Espacios profesionales para equipos
Consciente de la importancia de la planificación técnica, el Gran Hotel Bali pone a disposición de los equipos:
- Sala de prensa y salones polivalentes
- Espacios para briefings diarios
- Reuniones técnicas y análisis de etapas
- Sesiones de estiramientos
- Posibilidad de proyector o pantallas
Estos espacios refuerzan el posicionamiento del hotel como sede idónea para concentraciones deportivas.
En palabras de Jerónimo Llinares, director comercial de Grupo Bali Hoteles: "Hemos diseñado este proyecto escuchando directamente a los ciclistas y a los equipos. Queríamos que encontraran aquí todo lo necesario para entrenar, planificar y recuperarse sin salir del hotel. Los resultados de estos primeros meses confirman que vamos en la dirección correcta”.
Un entorno privilegiado para el rendimiento
Ubicado en la Marina Baixa, el Gran Hotel Bali permite acceder a rutas emblemáticas como Coll de Rates, Xorret de Catí o Tudons, combinando puertos exigentes, recorridos costeros y largas distancias con un clima estable durante gran parte del año.
Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia de diversificación y desestacionalización de Grupo Bali Hoteles, reforzando su apuesta por el turismo activo y deportivo de alto valor añadido.
Con esta iniciativa, el Gran Hotel Bali reafirma su compromiso con la innovación y con el posicionamiento de Benidorm como referente europeo del cicloturismo.
