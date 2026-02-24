La Justicia anula la entrada de CSIF en la Mesa de Negociación del Ayuntamiento de Benidorm
El Juzgado estima el recurso del sindicato policial al considerar una vulneración incorporar a un sindicato sin representación mínima
El CSIF se queda sin representación en la Mesa de Negociación del Ayuntamiento para dar traslado a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 del Tribunal de Instancia de Alicante. El tribunal ha estimado íntegramente el recurso interpuesto por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos(SPPLB) contra la decisión de la Concejalía de Recursos Humanos de modificar la composición de la Mesa General de Negociación conjunta del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Benidorm.
Ni el 10%
La resolución anulada incorporaba a dos representantes del sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pese a que, según defendió el sindicato recurrente, no cumplía el requisito de alcanzar al menos el 10% de representación en ambos colectivos en el ámbito territorial correspondiente.
El SPPLB argumentó en su momento que dicha modificación contravenía lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, que exige ese umbral mínimo para formar parte de una Mesa General conjunta.
Asimismo, el sindicato ha subrayado que el Ayuntamiento dictó inicialmente una resolución alineada con los criterios legales y jurisprudenciales ahora avalados por el juzgado. Sin embargo, posteriormente modificó su postura y aprobó una nueva resolución incorporando a CSIF a la Mesa de Negociación, decisión que ha quedado ahora anulada por los tribunales al considerarse contraria a derecho y a la doctrina existente.
Evitar costas judiciales
Desde el SPPLB han mostrado su indignación por lo que califican como una situación de “indefensión”, al verse obligados a acudir a la vía judicial para garantizar el respeto a la legalidad, a la seguridad jurídica y al principio democrático de representatividad sindical. En su opinión, el Ayuntamiento debería haber mantenido el criterio inicial conforme a la normativa vigente, “lo que habría evitado una conflictividad institucional innecesaria y las costas judiciales que ahora deberán asumirse tras el fallo”
El portavoz del sindicato, Francisco A. González, ha señalado que la sentencia “restablece la legalidad y confirma que la Mesa General no puede configurarse al margen de los resultados democráticos de las elecciones sindicales municipales”.
Tras conocerse el fallo, el SPPLB ha solicitado la ejecución inmediata de la sentencia y la restitución de la composición legítima de la Mesa General conforme a los resultados electorales vigentes.
