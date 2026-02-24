La Vila digitaliza la recogida de residuos con 262 sensores inteligentes en zonas turísticas

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha implantado 262 sensores inteligentes en los contenedores ubicados en las zonas turísticas del municipio con el objetivo de optimizar la recogida de residuos. El alcalde, Marcos Zaragoza, ha recalcado que el objetivo principal es “medir en tiempo real el nivel de llenado, optimizar las rutas de recogida, reducir costes y emisiones de CO₂ y disponer de datos fiables sobre la generación de residuos, especialmente vinculados a la población flotante y al turismo”.

Esta actuación corresponde a la número 12, Eje 3 “Transición Digital” del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de La Vila Joiosa, financiado con fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La inversión destinada a esta iniciativa asciende a 72.569,75 euros

Nivel de llenado de los contenedores

Por su parte, la concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, ha remarcado que este innovador proyecto permite monitorizar el nivel de llenado de los contenedores mediante sensores basados en ultrasonidos que enviarán alertas automáticas cuando los depósitos alcancen su capacidad máxima, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la eficiencia del servicio.

Toda la información será gestionada desde una plataforma digital centralizada que permitirá visualizar datos, generar informes automáticos y realizar un seguimiento continuo del sistema. El concejal de Ciudad Inteligente, Pedro Ramis, ha añadido que los datos también se integrarán en la futura plataforma de Ciudad Inteligente del municipio.

Recoger residuos a ciegas

El alcalde asegura que “pasamos de recoger residuos a ciegas a trabajar con datos”, lo que permitirá planificar de forma más eficiente los servicios de limpieza, disminuir el consumo de combustible y la huella de carbono, y mejorar la imagen de las zonas más visitadas.

La edil de Turismo, Rosa Llorca, prevé que esta iniciativa refuerce el compromiso del municipio con la modernización tecnológica y la sostenibilidad, avanzando hacia una gestión más eficiente y responsable alineada con los objetivos europeos.