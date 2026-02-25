Alumnos de La Malladeta cuidarán los jardines de La Vila por un acuerdo con el ayuntamiento

Cuidar zonas verdeso hacer decoración floral para estudiantes especializados: a esta labor se dedicarán en breve los alumnos de los ciclos formativos de grado básico y superior del IES La Malladeta que asumirán el cuidado, mantenimiento y restauración de los parques y jardines de la localidad gracias al acuerdo firmado con el alcalde Marcos Zaragoza.

El convenio permitirá a los estudiantes de Agrojardinería, Composiciones Florales, Paisajismo y Medio Rural realizar prácticas formativas en espacios verdes públicos, colaborando con los operarios del departamento de Escena Urbana en labores de mantenimiento y decoración floral en fechas señaladas.

Durante las prácticas, que se desarrollarán en horario lectivo y con supervisión del profesorado, el Ayuntamiento facilitará vehículos, herramientas y el uso del invernadero del departamento de Servicios Técnicos en la finca La Barbera.

Noticias relacionadas

La iniciativa busca que los estudiantes adquieran experiencia práctica en su propio municipio, fomentando la formación profesional y contribuyendo al cuidado de las zonas verdes del municipio.