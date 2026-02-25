Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papeles 23FTejeroJueza danaVisita Papa EspañaManada ValènciaMano etarra TorreviejaErrejón
instagramlinkedin

Alumnos de La Malladeta cuidarán los jardines de La Vila por un acuerdo con el ayuntamiento

El convenio firmado permitirá hacer prácticas a estudiantes de ciclos agrarios en colaboración con Escena Urbana

Los estudiantes aplicarán sus conocimientos en parques como el de la imagen.

Los estudiantes aplicarán sus conocimientos en parques como el de la imagen. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

Cuidar zonas verdeso hacer decoración floral para estudiantes especializados: a esta labor se dedicarán en breve los alumnos de los ciclos formativos de grado básico y superior del IES La Malladeta que asumirán el cuidado, mantenimiento y restauración de los parques y jardines de la localidad gracias al acuerdo firmado con el alcalde Marcos Zaragoza.

El convenio permitirá a los estudiantes de Agrojardinería, Composiciones Florales, Paisajismo y Medio Rural realizar prácticas formativas en espacios verdes públicos, colaborando con los operarios del departamento de Escena Urbana en labores de mantenimiento y decoración floral en fechas señaladas.

Durante las prácticas, que se desarrollarán en horario lectivo y con supervisión del profesorado, el Ayuntamiento facilitará vehículos, herramientas y el uso del invernadero del departamento de Servicios Técnicos en la finca La Barbera.

Noticias relacionadas

La iniciativa busca que los estudiantes adquieran experiencia práctica en su propio municipio, fomentando la formación profesional y contribuyendo al cuidado de las zonas verdes del municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
  2. Un juzgado da diez días al Ayuntamiento de Benidorm para que diga cómo pagara los 340 millones de Serra Gelada
  3. El Ayuntamiento de Benidorm cortará el lunes, 23 de febrero, el acceso a la avenida Limones
  4. Pedro Piqueras y su idilio de 35 años con este pueblo de Alicante: “Me parece un sitio único”
  5. Benidorm realizará entrevistas de trabajo exprés en su jornada sobre Inteligencia Artificial
  6. Ganan la lotería en su primera cita y acaban en Benidorm esa misma noche: 'Despertamos en el aeropuerto de Alicante
  7. El Ayuntamiento de Benidorm deja en manos de los técnicos llegar a un acuerdo con Murcia Puchades sobre Serra Gelada
  8. El Gran Hotel Bali supera los 250 ciclistas en sus tres primeros meses y se consolida como referencia en turismo ciclista

Alumnos de La Malladeta cuidarán los jardines de La Vila por un acuerdo con el ayuntamiento

Alumnos de La Malladeta cuidarán los jardines de La Vila por un acuerdo con el ayuntamiento

La II Vuelta Ciclista Costa Blanca en categoría cadete comenzará en Altea el 6 de marzo

La II Vuelta Ciclista Costa Blanca en categoría cadete comenzará en Altea el 6 de marzo

El Camino al Faro de l’Albir, nombrado mejor Sendero Azul de España en 2026

El Camino al Faro de l’Albir, nombrado mejor Sendero Azul de España en 2026

l’Alfàs del Pi lanza la convocatoria del Certamen Nacional de Cortometrajes, alma del Festival de Cine

l’Alfàs del Pi lanza la convocatoria del Certamen Nacional de Cortometrajes, alma del Festival de Cine

Detenidos dos británicos por simular el secuestro de uno de ellos en Benidorm para conseguir dinero de la familia

Detenidos dos británicos por simular el secuestro de uno de ellos en Benidorm para conseguir dinero de la familia

La Aemet lo confirma: ambiente casi primaveral en Alicante antes del cambio radical del tiempo para el fin de semana

La Aemet lo confirma: ambiente casi primaveral en Alicante antes del cambio radical del tiempo para el fin de semana

La artista alteana Tere Martínez “L’Algarenya” muestra en València su última obra hecha con materiales orgánicos reciclados

La artista alteana Tere Martínez “L’Algarenya” muestra en València su última obra hecha con materiales orgánicos reciclados

Condenado un camarero por una doble agresión homófoba a dos clientes en Benidorm

Condenado un camarero por una doble agresión homófoba a dos clientes en Benidorm
Tracking Pixel Contents