Alumnos de La Malladeta cuidarán los jardines de La Vila por un acuerdo con el ayuntamiento
El convenio firmado permitirá hacer prácticas a estudiantes de ciclos agrarios en colaboración con Escena Urbana
Cuidar zonas verdeso hacer decoración floral para estudiantes especializados: a esta labor se dedicarán en breve los alumnos de los ciclos formativos de grado básico y superior del IES La Malladeta que asumirán el cuidado, mantenimiento y restauración de los parques y jardines de la localidad gracias al acuerdo firmado con el alcalde Marcos Zaragoza.
El convenio permitirá a los estudiantes de Agrojardinería, Composiciones Florales, Paisajismo y Medio Rural realizar prácticas formativas en espacios verdes públicos, colaborando con los operarios del departamento de Escena Urbana en labores de mantenimiento y decoración floral en fechas señaladas.
Durante las prácticas, que se desarrollarán en horario lectivo y con supervisión del profesorado, el Ayuntamiento facilitará vehículos, herramientas y el uso del invernadero del departamento de Servicios Técnicos en la finca La Barbera.
La iniciativa busca que los estudiantes adquieran experiencia práctica en su propio municipio, fomentando la formación profesional y contribuyendo al cuidado de las zonas verdes del municipio.
