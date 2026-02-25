El Camino al Faro de l’Albir, nombrado mejor Sendero Azul de España en 2026

La ruta al Faro de l’Albir ha vuelto a conseguirlo: después de obtener de manera ininterrumpida el galardón Sendero Azul desde 2013, ha sido reconocida este año con una mención especial de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) al convertirse en el sendero que ha alcanzado la máxima puntuación en la edición 2026 del programa. Este reconocimiento la sitúa como ejemplo de buenas prácticas en gestión ambiental, uso público sostenible y puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

l’Alfàs del Pi recibirá esta distinción durante el acto oficial de entrega de Banderas del programa, que se celebrará el viernes 6 de marzo en el Castillo de Cullera.

Las candidaturas de 2026 han sido evaluadas por un jurado multidisciplinar integrado por personal investigador, profesorado universitario y especialistas en medio ambiente, salud, turismo, accesibilidad y actividad física. El jurado acordó por unanimidad conceder el reconocimiento especial al Sendero Camí Vell del Far, cuyo itinerario discurre por el Parque Natural de la Serra Gelada.

El concejal de Turismo y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha valorado muy positivamente esta distinción y ha evaluado un reconocimiento que confirma que el trabajo constante en conservación, accesibilidad y educación ambiental “da resultados y nos sitúa como referente nacional en gestión sostenible del territorio”.

Más de 300.000 visitantes

El Camino al Faro de l’Albir forma parte de la Red de Senderos Azules desde 2013. El recorrido, de 2,5 kilómetros, se inicia en la playa del Racó de l’Albir y culmina en el faro, atravesando el Parque Natural de la Serra Gelada, primer parque natural marítimo-terrestre de la Comunitat Valenciana, con más de 5.500 hectáreas protegidas.

Se trata de la segunda ruta más visitada de la Red de Espacios Naturales de la Generalitat Valenciana y destaca por ser totalmente accesible para personas con movilidad reducida. En 2025 registró un total estimado de 314.608 visitantes, una cifra que podría ser mayor al no contar el parque con un sistema de control automatizado permanente.

Ocho galardones

Con este reconocimiento, l’Alfàs del Pi suma ocho distinciones entre Banderas Azules, Sendero Azul y Centros Azules. El municipio es, además, el europeo con mayor número de Centros Azules, con seis espacios reconocidos por ADEAC, fruto de la recuperación de enclaves en desuso, la rehabilitación de edificios históricos y la creación de itinerarios alternativos dentro del parque natural.

En 2026, ADEAC ha distinguido un total de 194 Senderos Azules en toda España, superando los 1.200 kilómetros de itinerarios.