La II Vuelta Ciclista Costa Blanca en categoría cadete comenzará en Altea el 6 de marzo

Todo está preparado en Altea para dar el pistoletazo de salida a la II Vuelta Ciclista Costa Blanca en categoría cadetes que organiza el Club Ciclista Caragol d’Altea y que, con tres etapas diferentes, tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo en Altea, Xàbia y Calp respectivamente recorriendo un total de 168,2 kilómetros. La prueba ciclista cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de los tres pueblos por donde se desarrollará, además de la Diputación Provincial de Alicante, y el patrocinio de doce empresas y las fundaciones Caixaltea y Balearia.

Doscientos corredores pertenecientes a 40 equipos de Andalucía (1), Aragón (1), Canarias (1), Cantabria (4), Castilla y León (2), Castilla La Mancha (2), Cataluña (5), Comunidad Valenciana (9), Euskadi (1), Extremadura (1), Madrid (5), Murcia (3), Portugal (3) y Bélgica (2) comenzarán a rodar en la primera etapa con salida y llegada en la Plaça dels Esports de Altea a partir de las 16 horas del 6 de marzo. El recorrido, de 54 kilómetros, atravesará los municipios de La Nucía, Polop y Callosa d’En Sarrià en una jornada donde se coronarán dos puertos de segunda categoría: el Alto de Favara (La Nucía) y el Alto de Callosa d’En Sarrià.

El director de la carrera y presidente del Club Ciclista Caragol d’Altea, Jaume Barber Llinares, ha anunciado que el embajador de esta II Vuelta Ciclista Costablanca es el ciclista profesional Héctor Álvarez, del equipo Lidl-Trek, y ha señalado que esta competición “es clave en la formación deportiva y personal de los jóvenes ciclistas”. Barber ha añadido que el objetivo del club organizador “ha sido crear algo más que una carrera organizando un acontecimiento con identidad propia que sea un verdadero impulso para el ciclismo base. En estas edades se aprenden valores fundamentales como el esfuerzo, la convivencia y la superación. Y ofrecer a los corredores una prueba como esta, es para nosotros una gran responsabilidad y un orgullo, pues se les permite a los jóvenes corredores la oportunidad de competir en un entorno exigente y altamente profesionalizado”. En este sentido, Jaume Barber ha indicado que la Vuelta Costa Blanca “crece y se consolida con un salto apasionante hacia la internacionalización. El interés de equipos y corredores de otros países confirma que vayamos por el buen camino, y refuerza nuestra aspiración de convertir esta prueba en un referente en la promoción del talento joven”, ha aseverado.

Patrocinadoes y organizadores de la II Vuelta Ciclista Costa Blanca durante su pressentacion. / INFORMACIÓN

Las otras etapas y los maillots

En la segunda etapa a celebrar el 7 de marzo, la prueba se desarrollará con salida y llegada en Xàbia en un recorrido de 56,4 kilómetros que se iniciará a las 10 de la mañana en la Plaça de la Constitució y que pasará por Jesús Pobre, Poble Nou de Benitaxell, Moraira y Teulada teniendo que superar los puertos de segunda categoría Alto de Benitaxell y Alto de Teulada.

En cuanto a la tercera etapa, el domingo 8 de marzo se pondrá el broche final a la vuelta en Calp por un circuito urbano de 3,4 kilómetros que se iniciará a las 9:30 horas en la avenida Ejércitos Españoles para recorrer un total de 57,8 kilómetros, con 17 vueltas alrededor de las salinas en un trazado rápido y exigente.

Por último, Jaume Barber ha desvelado que Baguet “patrocina el maillot del líder de la clasificación general, HostelBe al líder de la montaña, GH Costa Blanca al líder de las metas volantes, Estimar Hotels al líder más joven, Caixaltea al líder de la regularidad, Ambitec al de combatividad, Promociones Jávea al de la Comunidad Valenciana, Chiringuito El Cranc al líder de equipos y Fundació Balearia al lider regional”.