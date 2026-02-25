Un informe de Intervención cifra en 850 millones la deuda de Serra Gelada si Benidorm la paga en 100 años

El Ayuntamiento de Benidorm ha elaborado un plan de pagos para abonar la deuda que mantiene con los propietarios del APR-7 en Serra Gelada y que presentará en el próximo pleno. La proyección contempla plazos de pago que van de los 12 a los 100 años. Con esta última opción la ciudad abonaría 846 millones de euros, dos veces y media la deuda inicial, con vencimiento en el año 2126. Con esta opción, la administración local amortizaría la indemnización a razón de 8,5 millones anuales.

El plan confeccionado por Intervención, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, deriva del mandato del alcalde, Toni Pérez, a quien se requería un plan de pagos para presentar al juzgado. El cronograma se ha elaborado descartando la reducción de servicios públicos, así como la subida de tasas, impuestos y precios públicos. A partir de ahí, los técnicos han simulado distintos plazos de devolución para analizar cómo afectaría a las cuentas municipales.

El dato menos gravoso sitúa el pago en 100 años por lo que correspondería un pago anual de 8,4 millones de euros, un panorama que queda alejado de una aplicación realista por el tiempo considerable que comporta para los indemnizados. Las tablas elaboradas por el departamento municipal de Intervención dan otras opciones como el pago a 12 años, que equivaldría a un abono de 12,4 millones al año,lo que supondría un total de 415 millones. Entre medias quedan otras posibilidades, que van desde los 20 a los 90 años de plazo para abonar la indemnización fijada por los tribunales.

Préstamo

Al montante completo de 349.837.519,75 euros, hay que restar los 55 millones de euros del préstamo procedentes del Fondo de Impulso Económico del Estado y sería el resto, los 294,8 millones que se afrontarían mediante un plan de pagos con intereses.

Esta cantidad reduce la deuda directa con la parte demandante hasta 294.837.519,75 euros, aunque pasa a convertirse en un préstamo que deberá devolverse al Estado en un plazo de 12 años, con un tipo estimado en torno al 3,5 %.

¿Pagar en 12 años?

De vuelta a los plazos de pago, si la deuda se pagara en 12 años, el coste total alcanzaría los 415 millones de euros. Esto obligaría a reservar cada año una media de 34,6 millones. Teniendo en cuenta que el presupuesto municipal ronda los 140 millones anuales, casi el 25 % del dinero disponible cada ejercicio tendría que destinarse exclusivamente a esta sentencia. En términos sencillos, uno de cada cuatro euros del presupuesto iría a pagar la deuda.

En un escenario a 20 años, el impacto anual sería menor: unos 23,1 millones al año, lo que representa el 16,5 % del presupuesto municipal. Sin embargo, al alargar el plazo aumentan los intereses, por lo que el coste total subiría hasta los 462,9 millones de euros.

500 millones de intereses

La opción más larga contemplada, a 100 años, rebajaría el esfuerzo anual a 8,4 millones de euros, aproximadamente un 6 % del presupuesto. No obstante, el coste final se dispararía hasta los 846 millones de euros, más del doble del importe inicial. En este caso, casi 500 millones corresponderían únicamente a intereses.

Así que cuanto más corto es el plazo, mayor es el esfuerzo anual, pero menor el coste total. Cuanto más largo, menor presión cada año, pero mucho mayor factura final. De hecho, a partir de plazos superiores a 70 años, los intereses acumulados superan el importe original de la deuda.

Este conjunto de propuestas será presentado en el Pleno que se celebrará el viernes, 27 de febrero, donde el ayuntamiento presenta dos puntos, uno de ellos la apertura de diálogo con la mercantil Murcia Puchades en un encuentro que van a presidir los técnicos del Ayuntamiento y que no contará con ningún representante político.

Con esta propuesta se da curso a los plazos emitidos por la diligencia de la audiencia de Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Alicante, para informar al juzgado de instancia sobre las acciones concretas que habría programado el Consistorio para ejecutar la sentencia firme. El Ayuntamiento de Benidorm tiene hasta la próxima semana para dar cuenta de las acciones previstas después de que un anterior auto tuviera un defecto de comunicación.