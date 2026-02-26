Altea aprueba los presupuestos municipales de 2026 por casi 39,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Altea ha aprobado los presupuestos municipales de 2026, por un importe de 39.473.704,10 euros en ingresos y 39.390.451,54 euros en gastos, durante su sesión plenaria celebrada este jueves por la mañana. Las cuentas, que tienen un incremento global próximo a los cuatro millones de euros respecto al presupuesto de 2025, han recibido el voto favorable de los concejales de Compromís y el PSOE, que forman el equipo de gobierno, y los votos en contra de los ediles del PP y Vox.

En la defensa de los presupuestos, el concejal de Hacienda, Jose María Borja, ha indicado que estos presupuestos “tienen un carácter realista y prudente, adaptado a la realidad que vivimos en el pueblo de Altea”. Al respecto, ha señalado que “las cuentas arrancan sin déficit y con un superávit de 83.252,56 euros, cumpliendo el límite de deuda viva y con informes favorables de Intervención”.

El edil ha añadido que los presupuestos presentados al pleno “consolidan una hoja de ruta basada en la responsabilidad, la estabilidad y la planificación a largo plazo, reforzando los servicios públicos, impulsando inversiones estratégicas y garantizando que el crecimiento de Altea se traduzca en bienestar real para la ciudadanía”.

Asimismo, Borja ha destacado que estos presupuestos “acrecientan el compromiso del gobierno local con la sostenibilidad financiera, la inversión responsable y las políticas centradas en las personas, consolidando un modelo de municipio más accesible, cohesionado y preparado para el futuro”.

Por su parte, desde los grupos de la oposición se ha manifestado que los presupuestos “son irreales y con gastos superfluos”, además de que “no tienen en cuenta las necesidades de los alteanos” y que priorizan “las subidas de impuestos y la venta de propiedades municipales”.

El concejal de Hacienda de Altea, Jose Maria Borja, defendiendo en el pleno los presupuestos municipales de 2026 / INFORMACIÓN

Unos presupuestos más solidarios

El concejal de Hacienda ha subrayado la labor social de estos presupuestos, “porque se refuerza la atención a las personas en situación de dependencia con 40.000 euros más que el año anterior y se incrementan las ayudas de emergencia y el apoyo a las ONG’s de atención social, consolidando un modelo de pueblo solidario y responsable”. De igual manera ha afirmado que se refuerza “de manera clara” el área de Bienestar Social, que “con un aumento de 224.187 euros”, se traducen “en una mejora directa de los recursos sociales públicos del municipio” con medidas de entre las que se destacan “la dotación de 150.000 euros para bonificaciones en el pago del IBI, con el objetivo de garantizar que esta obligación no se convierta en un perjuicio para las familias en situación de vulnerabilidad”.

Jose María Borja ha añadido que los presupuestos contemplan que, en materia de accesibilidad, “el Ayuntamiento asumirá la construcción del nuevo ascensor del consultorio médico de Plà del Castell con una inversión de 64.888 euros a pesar de tratarse de una actuación competencia de la Consellería de Sanitat”. Al respecto, ha afirmado que “ante la falta de actuación por parte de la Administración competente, este Equipo de Gobierno ha decidido priorizar las necesidades de la ciudadanía y garantizar la accesibilidad del centro médico sin renunciar a continuar reclamando que se asuman las responsabilidades correspondientes”. Del mismo modo, Borja ha indicado que “continuaremos avanzando en la mejora de la accesibilidad de edificios municipales como por ejemplo la Casa de Cultura, en donde también se instalará un ascensor para acceder a las plantas superiores”.

Inversión millonaria para infraestructuras hidráulicas

En el apartado de inversiones, el edil ha manifestado que el ciclo hídrico “contará con una dotación global especialmente relevante próxima a los 2,5 millones de euros destinados a la mejora del alcantarillado, infraestructuras hidráulicas y la gestión de la depuradora municipal. Actuaciones fundamentales que no siempre son visibles”. Del mismo modo, Borja ha adelantado que entre las grandes actuaciones previstas “destacan 700.000 euros para las obras de la calle Pont de Montcau y 840.000 euros para el Plan de Barrios. Con lo que se permitirá mejorar la calidad de vida de centenares de familias mediante la rehabilitación de edificios”, y ha añadido que también continúan “las inversiones en las instalaciones deportivas y en la mejora de los espacios escolares, así como en la restauración del acueducto romano de Els Arcs como parte importante de nuestro patrimonio”.

La Empresa Pública de Desarrollo Municipal también tiene un capítulo dedicado en los presupuestos municipales. Así, José María Borja ha indicado que con una dotación cercana a los 8,2 millones de euros “se consolidarán los servicios esenciales como la limpieza viaria, el mantenimiento de jardines, la brigada de obras y la recogida de residuos, con mejoras en maquinaria y organización para ofrecer un servicio más eficiente y próximo”.

Otras áreas como Medio Ambiente, Fiestas, Seguridad Ciudadana, Deportes, Educación y Urbanismo “continúan reforzándose para garantizar el buen funcionamiento del municipio y mejorar el día a día de los vecinos y vecinas”, según ha dicho Borja antes de manifestar que el presupuesto municipal de 2026 “consolida una apuesta clara para poner a las personas en el centro, reforzar los servicios públicos y continuar mejorando Altea con una gestión responsable y orientada al bienestar colectivo”.

Por último, Jose María Borja ha querido dejar claro que “estas cuentas no sólo aseguran el funcionamiento diario del Ayuntamiento, sino que permiten avanzar hacia un modelo de municipio más eficiente, sostenible y cohesionado, donde cada inversión responde a una necesidad concreta y cada decisión económica está pensada para mejorar la calidad de vida a Altea”.