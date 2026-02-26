Benidorm presenta su infraestructura para parques y jardines con casi el doble de superficie y 700.000 euros más al año

El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado el nuevo servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de zonas verdes, ya plenamente operativo y gestionado por la concesionaria Actúa Servicios y Medio Ambiente. El contrato supone un refuerzo del modelo de gestión ambiental con ampliación de superficie, una apuesta por la eficiencia y la adaptación climática y un pago de 700.000 euros más por año.

Se trata de la segunda vez que la mercantil asume la concesión, aunque en esta ocasión el contrato presenta diferencias sustanciales respecto al anterior. La principal novedad es la incorporación del parque de El Moralet, que añade 74,44 hectáreas al ámbito de actuación y prácticamente duplica la superficie a mantener, pasando de 830.000 a 1.738.718 metros cuadrados.

Más de 40.000 árboles

En el conjunto, la ciudad cuenta actualmente con cerca de 42.000 árboles. El nuevo servicio incorpora el objetivo de incrementar en torno a un 30% la masa verde, en línea con la estrategia municipal vinculada a los planes climáticos y de sostenibilidad.

Entre las principales novedades destaca la renovación integral de la flota, con vehículos de última generación con etiqueta ECO y maquinaria eléctrica destinada a reducir emisiones y huella de carbono. El dispositivo humano está compuesto por 35 profesionales que ya trabajan en el municipio y que han recibido formación específica en prevención de riesgos laborales y sensibilización medioambiental.

El contrato contempla actuaciones como el mantenimiento de jardines verticales y cubiertas vegetales, nuevas composiciones florales en distintos puntos urbanos y la introducción de especies autóctonas adaptadas al clima mediterráneo, con el fin de favorecer la resiliencia del ecosistema urbano y reducir el consumo hídrico.

Por redes sociales

Asimismo, se incorpora un servicio de comunicación y participación ciudadana con brigadas de referencia por barrios y un canal específico en redes sociales bajo la denominación @BenidormVerdeesVida.

Todas las actuaciones se alinean con el Plan de Adaptación al Cambio Climático (PACC) y el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), reforzando la estrategia municipal de naturalización y mejora ambiental.

El nuevo servicio de mantenimiento y limpieza de parques y jardines de Benidorm, actualmente en funcionamiento, tiene su origen en el acuerdo adoptado por unanimidad en el pleno ordinario del Ayuntamiento, donde se aprobó la adjudicación a Actúa Servicios y Medio Ambiente por un importe total de 10.567.319 euros para un periodo de cinco años.

La propuesta de Actúa fue la mejor valorada por los técnicos municipales frente a la presentada por Gestión Ambiental Urbana S.L., comprometiéndose a asumir una gestión más amplia tanto en extensión como en medios técnicos y humanos. El importe anual del contrato asciende a 2.113.463 euros, lo que supone alrededor de 700.000 euros más al año respecto al contrato suscrito en 2017.

El anterior convenio acumulaba varios años en situación de prórroga, con el abono de facturas mediante reconocimiento extrajudicial, una fórmula administrativa que permitía mantener el servicio.