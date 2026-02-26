Benidorm presenta un nuevo servicio de jardinería más moderno, sostenible y adaptado al futuro

El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado un nuevo servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de zonas verdes gestionado por Actúa. El servicio, que ya se encuentra plenamente operativo, supone un paso adelante en la consolidación de una infraestructura verde más eficiente, resiliente y adaptada a los retos climáticos del futuro.

El director técnico de Actúa, Daniel Puchol, y la jefa de grupo, Ruth Velázquez, han acompañado al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y al concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, en la presentación del servicio.

Más medios, más eficiencia y mayor conexión con la ciudadanía

Benidorm cuenta con cerca de 42.000 árboles y más de un millón y medio de metros cuadrados de parques y jardines. El nuevo servicio contempla un incremento del 30 % de la superficie verde del municipio, junto con una estrategia de naturalización urbana orientada a mejorar la calidad ambiental y el bienestar ciudadano.

Entre las principales actuaciones destacan el cuidado de jardines verticales, cubiertas vegetales y nuevas composiciones florales que aportarán color, frescura y biodiversidad a distintos espacios urbanos. Asimismo, se fomentará la introducción de especies autóctonas adaptadas al clima mediterráneo, favoreciendo la resiliencia del ecosistema urbano y reduciendo las necesidades hídricas.

El contrato incluye además la renovación de la flota y la maquinaria con vehículos ECO y equipos eléctricos que contribuyen a reducir la huella de carbono y las emisiones contaminantes, al tiempo que promueve la conectividad ecológica entre espacios naturales y urbanos, consolidando una infraestructura verde más resiliente y preparada frente al cambio climático. Todas las actuaciones se encuentran alineadas con el Plan de Adaptación al Cambio Climático (PACC) y el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) del Ayuntamiento de Benidorm.

El equipo humano está integrado por 35 profesionales que ya desarrollan su labor en el municipio y que han recibido formación específica en prevención de riesgos laborales y sensibilización medioambiental, garantizando así un servicio seguro, cualificado y alineado con los criterios de sostenibilidad del contrato.

Además, el servicio incorpora una vertiente de comunicación y participación ciudadana con la creación de los perfiles oficiales de la concejalía de Parques y Jardines en Facebook e Instagram bajo el nombre @BenidormVerdeesVida, que funcionan como canal directo para dar visibilidad a los trabajos de conservación, plantación y embellecimiento, así como para difundir información y consejos sobre sostenibilidad y biodiversidad.