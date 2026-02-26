A l´Alfàs le gusta la lectura: más de 14.000 usuarios van a la Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal de l’Alfàs del Pi cuenta actualmente con 4.538 personas asociadas, de las cuales 2.544 son adultas y 1.994 infantiles y ha seguido un ritmo creciente. Sólo en 2025 se han incorporado 243 nuevos socios, 109 adultos y 132 infantiles, un dato que refleja el creciente interés por el servicio, especialmente entre el público más joven. El incremento también se dejó notar en las visitas, pasando de las 13.294 en 2024, a las 14.636 en 2025.

De este total, 3.030 corresponden a hombres, 4.538 a mujeres, 3.189 a niños y 3.879 a niñas, lo que da cuenta de la elevada participación familiar y el protagonismo del público infantil en la actividad diaria del centro.

En cuanto a préstamos, se han realizado 9.780 de libros para adultos y 6.484 infantiles, además de 153 dirigidos a instituciones. A ello se suman 89 préstamos interbibliotecarios, que han permitido que ejemplares del fondo local sean solicitados por otras bibliotecas, fomentando así la cooperación cultural entre municipios.

La programación desarrollada a lo largo del año ha incluido 61 actividades, entre cuentacuentos, presentaciones literarias, proyecciones, visitas escolares, talleres y exposiciones. Esta oferta diversa ha contribuido a consolidar la biblioteca como un espacio dinámico, abierto y adaptado a públicos de todas las edades.

El ayuntamiento ha querido resaltar que entre los asociados figuran cinco instituciones, como centros educativos y asociaciones, dos de ellas registradas durante el último año, lo que refuerza la colaboración con el tejido educativo y social local.

Un catálogo de más de 50.000 libros

La biblioteca abrió sus puertas en noviembre de 1982 con un fondo inicial de 2.000 volúmenes en los bajos del antiguo Ayuntamiento. En 1990 se trasladó a la Casa de Cultura y, posteriormente, en 2010 amplió sus instalaciones con una sala infantil. En la actualidad, el catálogo alcanza los 51.749 libros, 3.815 películas y 1.874 archivos sonoros.

Desde la Concejalía de Cultura se ha valorado de forma positiva la evolución del servicio, destacando especialmente el crecimiento del público infantil y juvenil y la consolidación de la biblioteca como motor cultural del municipio.

De cara a 2026, el centro se ha marcado como objetivo prioritario la adquisición de nuevo mobiliario que permita ampliar la exposición de títulos y mejorar la visibilidad de los fondos. Asimismo, se ha reforzado la sección de cómic y novela gráfica, tanto para público adulto como infantil, en respuesta a la creciente demanda de este género.

Noticias relacionadas

Entre las iniciativas recientes destaca el proyecto “Maleta viatgera”, diseñado para acercar selecciones temáticas de libros a los centros educativos del municipio. Cada maleta se adapta a las necesidades del centro participante y actualmente el programa se desarrolla en el CEIP Veles e Vents, con una treintena de títulos de temática científica dirigidos al alumnado.