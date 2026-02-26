Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conoce los restaurantes de las XIV Jornadas de la Cuchara de Benidorm y planifica tu ruta

Del 27 de febrero al 8 de marzo, 16 restaurantes pondrán en valor la cocina tradicional. Diez días que serán el pistoletazo de salida de «Benidorm Gastronómico» 2026

Una ocasión perfecta para saborear guisos, potajes y estofados populares.

Mar Vives

Mar Vives

Benidorm vuelve a demostrar que su oferta gastronómica va mucho más allá del sol y la playa con el arranque del calendario «Benidorm Gastronómico» 2026. El primer gran evento del año ya tiene fecha y promete conquistar paladares y corazones: las XIV Jornadas de la Cuchara, que se celebrarán del viernes 27 de febrero al domingo 8 de marzo.

Durante diez días, la ciudad se convertirá en un auténtico templo del sabor más tradicional gracias a una iniciativa organizada por la Concejalía de Turismo y la Asociación ABRECA (Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm). En esta edición, 16 restaurantes se han unido para rendir homenaje a los platos de cuchara, esos que reconfortan, evocan recuerdos y saben a hogar.

Participan 16 restaurantes / .

Las jornadas están pensadas para disfrutar sin prisas de la cocina de siempre, reinterpretada con el estilo propio de cada chef. Cada establecimiento participante ofrecerá un menú completo por solo 25 € (IVA incluido), que deberá incluir al menos un entrante, un plato principal de cuchara, postre y bebida. Una propuesta equilibrada y accesible que invita tanto a vecinos como a visitantes a descubrir —o redescubrir— la riqueza de la gastronomía tradicional.

Las jornadas están pensadas para disfrutar sin prisas de la cocina de siempre / .

Las Jornadas de la Cuchara son una oportunidad perfecta para saborear guisos, potajes, estofados y recetas que forman parte del recetario popular, elaboradas con producto de calidad y mucho mimo. Platos que reconfortan en los últimos días del invierno y que encajan a la perfección con el ambiente acogedor de los restaurantes de Benidorm.

Establecimientos participantes

Platos que reconfortan en los últimos días del invierno / .

Los 16 restaurantes participantes en las XIV Jornadas de la Cuchara son: Alameda Gourmet, Arrocería La Marina, Bolikki, Chiringuito Beach, El Mesón, Jardín Mediterráneo, La Brasería Aurrera, La Fava, La Juana, La Pinta Beach, La Tapería Aurrera, Malaspina, Marisquería El Puerto, Restaurante Esturión, Sinatras Centro Diverso y Taberna Andaluza.

Conoce todos los detalles de los menús y planifica la ruta perfecta.

