Conoce los restaurantes de las XIV Jornadas de la Cuchara de Benidorm y planifica tu ruta
Del 27 de febrero al 8 de marzo, 16 restaurantes pondrán en valor la cocina tradicional. Diez días que serán el pistoletazo de salida de «Benidorm Gastronómico» 2026
Benidorm vuelve a demostrar que su oferta gastronómica va mucho más allá del sol y la playa con el arranque del calendario «Benidorm Gastronómico» 2026. El primer gran evento del año ya tiene fecha y promete conquistar paladares y corazones: las XIV Jornadas de la Cuchara, que se celebrarán del viernes 27 de febrero al domingo 8 de marzo.
Durante diez días, la ciudad se convertirá en un auténtico templo del sabor más tradicional gracias a una iniciativa organizada por la Concejalía de Turismo y la Asociación ABRECA (Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm). En esta edición, 16 restaurantes se han unido para rendir homenaje a los platos de cuchara, esos que reconfortan, evocan recuerdos y saben a hogar.
Las jornadas están pensadas para disfrutar sin prisas de la cocina de siempre, reinterpretada con el estilo propio de cada chef. Cada establecimiento participante ofrecerá un menú completo por solo 25 € (IVA incluido), que deberá incluir al menos un entrante, un plato principal de cuchara, postre y bebida. Una propuesta equilibrada y accesible que invita tanto a vecinos como a visitantes a descubrir —o redescubrir— la riqueza de la gastronomía tradicional.
Las Jornadas de la Cuchara son una oportunidad perfecta para saborear guisos, potajes, estofados y recetas que forman parte del recetario popular, elaboradas con producto de calidad y mucho mimo. Platos que reconfortan en los últimos días del invierno y que encajan a la perfección con el ambiente acogedor de los restaurantes de Benidorm.
Establecimientos participantes
Los 16 restaurantes participantes en las XIV Jornadas de la Cuchara son: Alameda Gourmet, Arrocería La Marina, Bolikki, Chiringuito Beach, El Mesón, Jardín Mediterráneo, La Brasería Aurrera, La Fava, La Juana, La Pinta Beach, La Tapería Aurrera, Malaspina, Marisquería El Puerto, Restaurante Esturión, Sinatras Centro Diverso y Taberna Andaluza.
Conoce todos los detalles de los menús y planifica la ruta perfecta.
