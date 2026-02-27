Altea incrementa la infraestructura verde urbana con la plantación de 8.000 ejemplares autóctonos para mitigar el calor

Con el compromiso de adaptarse al cambio climático, Altea ha incrementado su infraestructura verde urbana “con la plantación de cerca de 8.000 ejemplares de especies autóctonas, entre arbolado urbano y restauración ecológica, para mitigar el efecto isla de calor de tal manera que se impulsa una red de espacios públicos más verdes, resilientes y confortables para la ciudadanía”, según ha informado el concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco, cuando ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Altea “ha invertido más de cuarenta y siete mil euros para este proyecto que reafirma nuestro compromiso con la adaptación al cambio climático”.

Orozco ha señalado que “se trata de una actuación orientada a reforzar la resiliencia urbana ante el incremento de las temperaturas y para mejorar el confort térmico en espacios de uso cotidiano”, de tal manera que es un proyecto en el que “mediante la plantación de arbolado e instalación de jardineras con arbolado en los espacios públicos de Altea, llegaremos a ejecutar nuestro compromiso firmado en el Pacto de Alcaldes de la Unión Europea para reducir un 40 por ciento de emisiones de CO2 hasta 2030, y tener el plan de acción por el clima y la energía que nos permite planificar acciones a futuro”.

El concejal ha explicado que este Pacto de Alcaldes de la UE “es el principal movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovables en sus territorios”. Al respecto, ha indicado que “lo hemos firmado 4966 autoridades locales, desde pueblos pequeños hasta capitales y áreas metropolitanas importantes de 48 países”.

El concejal de Medio Ambiente (a la derecha) y el alcalde de Altea conversan junto a los arboles plantados en la senda peatonal de Cap Negret / D.C.

En el caso de Altea, Jose Orozco ha indicado que para el proyecto de los trabajos de adaptación al cambio climático a través de la dotación de islas de sombra “hemos destinado 47.451,38 euros, de los cuales, por ser signatarios del Pacto de Alcaldes, el 80 por ciento ha sido financiado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en el marco de las ayudas convocadas para actuaciones a favor de la soberanía energética y la adaptación climática de los municipios de la Comunidad Valenciana”.

Las intervenciones y las especies plantadas

El concejal de Medio Ambiente ha explicado que las intervenciones “se han desarrollado en diferentes puntos del municipio como la senda litoral de la playa Cap Negret, en la que se ha llevado a cabo la revegetación de un parterre de tierra situado junto al sendero peatonal mediante la plantación de 9 olivos, 9 tamarix y varias especies arbustivas y aromáticas, completándose la actuación con la instalación de un sistema de riego localizado por goteo, optimizando con ello el consumo hídrico y garantizando la correcta implantación de la vegetación”, ha asegurado.

Otra de las actuaciones acometidas se ha hecho en la acera de acceso peatonal a la senda litoral de Cap Negret, entre los edificios Bahía Blanca y Altea Sol. En este punto “se han ejecutado nuevos surcos en una acera que no disponía de vegetación y se han plantado ocho almeces alineados, incluyendo también la instalación de riego localizado y el llenado de los alcorques con pavimento drenante, favoreciendo la infiltración del agua y el correcto desarrollo radicular”.

En otra ubicación, situada en la acera existente entre el polideportivo y el puente de la vía del TRAM, “se ha llevado a cabo el suministro e instalación de 5 jardineras de carácter innovador”, destacando que se trata de hidrojardineras “que incorporan un sistema de riego hidropónico con el objetivo de reducir la frecuencia de los ciclos de riego y optimizar el consumo de agua. En estas jardineras se plantarán 2 fresnos y 3 algarrobos, reforzando la creación de sombra en este itinerario peatonal”.

Y en el Parque de Argentina “se ha procedido a la plantación de un olivo en sustitución de otro ejemplar que se había secado, restaurando así la alineación que mantiene la continuidad paisajística del parque”.

Finalmente, Jose Orozco ha destacado que los objetivos principales del proyecto “consisten en crear islas de sombra natural en zonas urbanas y litorales para mitigar el efecto isla de calor e incrementar la infraestructura verde urbana favoreciendo la biodiversidad y la calidad ambiental. Además de mejorar el confort térmico de peatones y usuarios de los espacios públicos y apostar por soluciones basadas en la naturaleza, eficientes en el uso del agua y adaptadas a las condiciones climáticas locales”.