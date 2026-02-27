El Ayuntamiento de Benidorm aprueba por unanimidad la audiencia con Murcia Puchades para negociar la deuda de Serra Gelada

El pleno municipal ha acordado este viernes, por unanimidad de todos los grupos políticos, impulsar una reunión entre las partes implicadas con el objetivo de encauzar la negociación de la deuda asociada a Serra Gelada y buscar una solución consensuada. La socialista Cristina Escoda ha acusado al alcalde de presentar la celebración de la entrevista “in extremis”, al igual que el plan de pagos de Intervención que contempla hasta 100 años de devolución que generaría un pago de 846 millones de euros.

A pesar de las discrepancias, el punto fue apoyado por unanimidad de los 24 ediles. Anteriormente, la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, acusó al alcalde, Toni Pérez, de no hacer nada, “una inacción que cuesta 25.000 euros al día de intereses”. Según la concejala a día de hoy los intereses suman un total de 67 millones de euros.

Escoda reprochó al primer edil que no solicitara hasta hace unos días un calendario de pagos al departamento de Intervención, un documento que llegó el pasado lunes y que estima supuestos de pago desde los 12 a los 100 años con sus correspondientes plazos e intereses.

“In extremis”

En el mismo punto, Escoda lamentó que también se retrasara la petición de una audiencia con la mercantil Murcia Puchades, que calificó de “un informe de audiencia ‘in extremis’”, retraso que según la concejala se produjo para no reconocer que se hicieron las cosas mal.

“Ahora el tiempo nos asfixia y genera mucha incertidumbre al pueblo de Benidorm, con 67 millones de intereses” que van aumentando.

Mesa de negociación

Tras dar viabilidad a este punto, se abre la posibilidad de un encuentro para sentar en la misma mesa a representantes municipales, sólo con cargos técnicos, y a la mercantil para analizar el estado actual de la deuda, estudiar posibles fórmulas de pago y avanzar hacia un acuerdo viable.

Con esta propuesta se da curso a los plazos emitidos por la diligencia de la audiencia de Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Alicante, para informar al juzgado de instancia sobre las acciones concretas que habría programado el Consistorio para ejecutar la sentencia firme.

