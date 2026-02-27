Las familias de Altea recibirán formación gratuita en marzo sobre la salud mental y las conducciones adictivas en los adolescentes

La Escuela de Familias que promueve el departamento municipal de Bienestar Social en Altea ofrecerá durante marzo tres talleres gratuitos dirigidos a las familias del municipio. Los temas a tratar hacen referencia a la salud mental de los adolescentes y las conducciones adictivas. La concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza, ha comparecido junto a las psicólogas Paloma Andrés, de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), y Marta Ivorra, del Servicio de atención y seguimiento a las personas con un problema grave de salud mental (SASEM), para anunciar dichos talleres explicando en que consisten.

Anna Lanuza ha indicado que la Escuela de Familias “celebra 15 años de actividad divulgando información y atendiendo a familias con gran éxito de participación”. Por tal motivo, ha señalado que “hemos preparado tres talleres muy interesantes abiertos a las familias, a los profesionales del ámbito educativo y a todas aquellas personas interesadas en ampliar conocimientos sobre la adolescencia, por lo que también pueden acudir los chicos y chicas que deseen acompañar a sus padres”.

La edil ha desvelado que la temática elegida para la presente edición “surge de conversaciones con las familias que el pasado año participaron de la Escuela de Padres”, y ha manifestado que todos los talleres “se darán a las 19 horas en el Centro Social. El único requisito para asistir gratuitamente es inscribiéndose con anterioridad escribiendo un correo electrónico a upcca@altea.es o llamando al teléfono 966 882 702”.

Los talleres y su temática

Lanuza ha anunciado que el próximo lunes 2 de marzo “tendrá lugar el primer taller a cargo de Paloma Andrés, psicóloga coordinadora de la UPCCA. El taller lleva por título: ‘Todo lo que necesitas saber sobre el cerebro adolescente’. El segundo taller se celebrará el día 9, y en ella la psicóloga del departamento y coordinadora del área del SASEM, Marta Ivorra, hablará sobre la salud mental en adolescentes. Y el tercer taller lo impartirá Paloma Andrés el día 23 abordando la prevención familiar”.

Sobre el primer taller, Paloma Andrés, coordinadora de la Escuela de Familias, ha señalado que “es muy interesante para entender por qué los chicos y chicas adolescentes se comportan de una manera determinada, y porque también fortalece los conocimientos de los padres en las conductas de los adolescentes además de comprender sus cambios y el manejo de los conflictos”.

Por su parte, Marta Ivorra ha explicado que su taller del día 9 “tratará el tema de la salud mental en los adolescentes para que los padres sepan escuchar sin juzgar, observar los cambios que se pueden producir en un joven con enfermedades y buscar el apoyo”. Asimismo ha indicado que su intervención “va a ir enfocada a hacer prevención en salud mental”, pues los problemas que se dan actualmente “no son los mismos que los de otros años. Actualmente estamos frente a una población más conectada que nunca pero que se siente más sola que nunca. Por ello, ofrecer información a los padres y dotarles de herramientas para saber cómo gestionar es vital”. Ha pormenorizado la psicóloga especialista en salud mental.

En cuanto al taller del día 23, Paloma Andrés ha manifestado que versa “sobre la prevención familiar en conductas adictivas, tanto conductas sin sustancias como con sustancias”. Al respecto ha dicho que le gusta contarles a los padres “cómo trabajo en los institutos y qué temas tratamos”.

Finalmente, la concejala de Bienestar Social ha invitado a la población a participar “para informarse, conocer la urgencia y la importancia que realmente tiene la salud mental, y también para saber detectar algunas conductas que podemos normalizar en nuestros hijos e hijas pero que realmente pueden ser una señal de alarma de que algo está pasando y necesitan ayuda, por lo que es importante saber reaccionar frente a este tipo de situaciones”, ha apostillado.