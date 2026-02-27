Más de mil estudiantes exploran su futuro en la gran cita educativa de FP en Benidorm
La VII Feria Educativa y de Formación Profesional reúne en el Palau d’Esports a centros, universidades y empresas para orientar al alumnado
El Carrer de Pilota del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm ha sido escenario este viernes de la séptima edición de la Feria Educativa y de Formación Profesional de Benidorm, una convocatoria ya consolidada que ha vuelto a destacar por la elevada participación de alumnado y entidades colaboradoras. Más de mil estudiantes se han informado de las formas de acceso o de la asequibilidad de las diversas profesiones.
Ofertas y demandas de empleo
A lo largo de la mañana, más de un millar de estudiantes de 4º de la ESO y FP Básica, procedentes de distintos centros de Benidorm y de la comarca de la Marina Baixa, han recorrido los más de veinte estands instalados en el recinto para conocer de primera mano la oferta formativa y las posibles salidas profesionales a su alcance.
En la feria han estado representados los institutos públicos IES L’Almadraba, IES Mediterrània, IES Beatriu Fajardo de Mendoza, IES Bernat de Sarrià y IES Pere Maria Orts i Bosch, junto al centro concertado Nuestra Señora de los Dolores. También han participado estudiantes de los IES IES L’Arabí, IES Bellaguarda y IES Altaia.
La oferta ha abarcado 17 familias profesionales de ciclos formativos, además de propuestas universitarias, tanto presenciales como a distancia, con presencia de instituciones como la Universidad de Alicante y la UNED.
El evento también ha contado con la participación de la Escuela Oficial de Idiomas, el CdT Domingo Devesa, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el Ejército de Tierra, Cruz Roja, academias, asociaciones empresariales y servicios municipales como la Agencia de Empleo y Desarrollo Local o la Concejalía de Juventud.
Refuerzo a la orientación de centros
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha acudido al evento donde ha recordado el papel de refuerzo del certamen para apoyar la importante tarea que realizan los departamentos de Orientación de los centros educativos.
La feria, impulsada por la Concejalía de Educación desde 2018, se ha convertido en un punto de encuentro clave para reforzar la orientación académica y profesional del alumnado, facilitando información directa y personalizada en un momento decisivo para su futuro formativo y laboral.
Suscríbete para seguir leyendo
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- El Ayuntamiento de Benidorm cortará el lunes, 23 de febrero, el acceso a la avenida Limones
- Una vecina sobre el derribo de las torres de Punta Llisera de Benidorm: “Esto es un despropósito total; somos personas”
- Un informe de Intervención cifra en 850 millones la deuda de Serra Gelada si Benidorm la paga en 100 años
- Benidorm realizará entrevistas de trabajo exprés en su jornada sobre Inteligencia Artificial
- El Gran Hotel Bali supera los 250 ciclistas en sus tres primeros meses y se consolida como referencia en turismo ciclista
- Un juzgado da diez días al Ayuntamiento de Benidorm para que diga cómo pagara los 340 millones de Serra Gelada
- Ganan la lotería en su primera cita y acaban en Benidorm esa misma noche: 'Despertamos en el aeropuerto de Alicante