El PP de Altea votó en contra de los presupuestos municipales por considerar que son electoralistas

La portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Altea, Rocío Gómez, ha explicado este viernes, mediante un comunicado de prensa, que su partido votó en contra de los presupuestos municipales del presente año en el pleno del pasado jueves porque "son unas cuentas electoralistas, infladas y elaboradas sin participación real y sostenidas a base de subidas masivas de impuestos, más deuda y venta de patrimonio municipal".

Asimismo, ha añadido que los presupuestos "consolidan la mayor subida de impuestos en la historia del municipio" y ha sido tajante en afirmar que "el alcalde Diego Zaragozí (Compromís) va a pasar a la historia como el alcalde que más ha subido los impuestos en Altea".

Cabe recordar que en el pleno municipal, el Ayuntamiento de Altea aprobó, con los votos a favor de Compromís y el PSOE y los votos en contra del PP y Vox, los presupuestos municipales de 2026 por un importe de 39.473.704,10 euros en ingresos y 39.390.451,54 euros en gastos. Unas cuentas que, según señaló el concejal de Hacienda Jose María Borja (PSOE), "tienen un incremento global próximo a los cuatro millones de euros respecto al presupuesto de 2025".

En el comunicado del PP, Rocío Gómez afirma que son unos presupuestos "que aumentan la presión fiscal, incrementan la deuda y venden patrimonio municipal sin una planificación seria a largo plazo. Altea merece rigor, participación real y gestión eficiente. Y es prioritario que se deje de sangrar a los alteanos", asevera.

Los números de las partidas presupuestadas

Hablando de números, Rocío Gómez afirma que en 2023 "el Ayuntamiento recaudó 19 millones de euros en impuestos y tasas, mientras que en 2026 la previsión roza los 25,5 millones. Seis millones y medio más en apenas tres años. A ello se suman los préstamos: 7 millones en 2024 y otros 5 millones previstos ahora entre Ayuntamiento y Empresa Pública de Desarrollo Municipal".

Gómez cuestiona que "si las cuentas están tan saneadas como dicen desde el Equipo de Gobierno, ¿por qué cada año necesitan endeudarse más?", y recuerda que su compañero de grupo, Pedro Ortiz, "recriminó en el pleno al equipo de gobierno que desde hace meses lleva solicitando información sobre los presupuestos de 2026 sin que hayan facilitado ningún documento al respecto hasta pocos días antes de la sesión plenaria".

En otro apartado del comunicado, la portavoz popular critica la venta de patrimonio municipal remarcando que "antes de las pasadas elecciones el equipo de gobierno [formado por los mismos partidos que en la actualidad] prometió destinar a viviendas sociales un edificio municipal situado entre las calles Alicante y La Sèquia, y ahora lo han sacado a la venta por 200.000 euros sin cumplir lo prometido cuando el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de nuestros jóvenes”.

En cuanto a los impuestos, desde el PP indican que en estos presupuestos "se incluyen subidas del IBI que van desde los 10.872.000 euros de 2024 a 14.725.000 en 2026. También es muy relevante el incremento de la plusvalía en un 227 por ciento, que pasa de 650.000 euros en el año 2024 a los 700.000 euros en 2025, y a 1.590.000 euros en 2026. Además de otras partidas que aumentan como la de las sanciones de tráfico en un 73 por ciento".

Por otro lado, el apartado de inversiones no se deja en el tintero y la portavoz popular arremete en el escrito afirmando que Compromís y el PSOE "hacen anuncios repetidos y proyectos eternizados. Actuaciones como el ascensor de la Casa de Cultura siguen sin ejecutarse pese a aparecer año tras año en el presupuesto. Otras, como la remodelación de la calle Pont de Montcau o el Plan de Barrios, responden en gran parte a subvenciones ya concedidas donde el Ayuntamiento simplemente aporta su parte, pero se venden como grandes logros propios".

Al respecto, Gómez asevera que el Plan de Barrios "está en marcha desde 2022, y aún no se ha iniciado la obra de rehabilitación de ninguno de los 24 edificios que se incluyen. Esperamos que no haya que devolver las subvenciones porque el plazo de fin de la obra, según la subvención, es en junio de 2026".

Por último, Rocío Gómez critica "el incremento desproporcionado de algunas partidas, como las pistas de pádel de Altea la Vella, que pasan de 150.000 a casi 500.000 euros, mientras que necesidades urgentes como la reforma del pabellón de Garganes siguen sin abordarse". Y finalmente denuncia "el aumento del gasto en publicidad y comunicación en año preelectoral, así como la subida de las dietas de los cargos políticos de 40.000 a 70.000 euros: más propaganda y más gasto político mientras se aprieta fiscalmente a los vecinos", apostilla.