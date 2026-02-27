La Vila conquista el Premio Innovación Tourist Info con su campaña más participativa

La oficina Tourist Info La Vila Joiosa ha obtenido el IX Premio Innovación Tourist Info por su proyecto “Navega La Vila”, una campaña transmedia de promoción de las fiestas y la gastronomía local que destaca por implicar a vecinos del municipio como narradores de su propia identidad cultural. La cercanía y la colaboración popular han lanzado una promoción muy asequible y universal para todos los públicos.

La iniciativa, producida para la Concejalía de Turismo y la agencia MakinAcción Coop., suma así su segundo galardón, después de haber sido reconocida con el Premio a la Mejor Ejecución en “Branded Content”, o marca de contenido en la XIX edición de Publifestival 2025.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, ha señalado que “esta campaña es participativa y no solo mostramos a los turistas todo el potencial de Villajoyosa, sino que quienes narran nuestras fiestas o gastronomía son vecinos del municipio”. En este sentido, ha subrayado que esa cercanía convierte la propuesta en “una comunicación efectiva y capaz de llegar a más personas”.

Qué es “Navega La Vila”

“Navega La Vila”, lanzada en 2024 por el Ayuntamiento, es una campaña de publicidad transmedia que combina el recorrido físico por el municipio con contenidos digitales. A través de un itinerario señalizado en distintos puntos vinculados a celebraciones y eventos, los visitantes pueden escanear códigos QR que les dan acceso a una aplicación con pódcast y listas de reproducción alojadas en el canal oficial de YouTube municipal.

La campaña se compone de ocho piezas dedicadas a algunas de las celebraciones más representativas del calendario vilero. Entre ellas, el Desembarco -acto central de las fiestas de Moros y Cristianos- narrado por la periodista Marta Llinares; las fiestas de San Miguel; la festividad de la Virgen del Carmen; el acto de otorgamiento de la Carta Pobla; la conmemoración del milagro de las Lágrimas de Santa Marta; Xocolatíssima; el Concurso de Pebrereta; y La Vila Gastronómica, con la participación de referentes locales vinculados a cada evento.

El Premio Innovación Tourist Info, que alcanza su novena edición, tiene como objetivo fomentar la creatividad y la mejora continua en la atención e información al visitante en la Comunitat Valenciana.

Ochenta municipios

El galardón fue entregado en el marco de la XXIV edición de las Jornadas Tourist Info organizadas por Turisme Comunitat Valenciana en Aras de los Olmos, un encuentro profesional que reunió a más de 120 técnicos e informadores turísticos de 80 municipios y mancomunidades de las tres provincias para compartir experiencias y buenas prácticas en información turística en destino.