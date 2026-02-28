Un año para compartir, aprender y proteger la naturaleza en Terra Natura Benidorm

En un mundo donde el tiempo parece correr más deprisa que nunca, hay experiencias que invitan a detenerse, a mirar con calma y a compartir en familia. En Terra Natura Benidorm, esa invitación tiene forma de compromiso.

El pase anual del parque no se presenta solo como una fórmula de acceso ilimitado durante doce meses desde la fecha de compra. Se plantea como algo más profundo: una manera de convertir el ocio familiar en una experiencia continua de aprendizaje, respeto y conexión con la naturaleza. Una forma de cuidar el tiempo en familia.

El pase transforma una visita puntual en una experiencia que evoluciona durante todo el año. Sin prisas. Sin la necesidad de verlo todo en un solo día. Con la libertad de volver cualquier fin de semana, en vacaciones o en una mañana improvisada.

Volver para observar cómo crece una cría, repetir la zona que fascinó a los más pequeños, o descubrir cómo cada estación transforma el paisaje y el comportamiento de los animales. Cada visita es distinta y en esa diferencia se construyen recuerdos que pasan de generación en generación.

El bienestar como prioridad

Más allá de lo que el visitante observa, hay un trabajo constante que sostiene la experiencia. Veterinarios, biólogos y cuidadores trabajan diariamente con protocolos de bienestar animal: alimentación específica adaptada a cada especie, seguimiento sanitario continuo y programas de enriquecimiento ambiental que fomentan comportamientos naturales.

Observar a un elefante asiático, un tigre de Sumatra o un rinoceronte indio adquiere otra dimensión cuando se comprende que detrás hay un esfuerzo científico y humano orientado a su cuidado y felicidad.

«Cuidar nos une» no es solo un lema. Es un compromiso real con la biodiversidad. Terra Natura participa en los European Endangered Species Programmes (EEP), coordinados por la EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios), gestionando de manera científica la reproducción y diversidad genética de especies amenazadas en zoológicos europeos.

Veterinarios, biólogos y cuidadores trabajan diariamente con protocolos de bienestar animal. / INFORMACIÓN

El parque forma parte de estos proyectos con especies como el jaguar, el tigre de Sumatra, el elefante asiático, el león asiático o el rinoceronte indio. Además, colabora con el Banco Genético europeo, enviando muestras biológicas que ayudan a preservar información genética clave para el futuro de estas especies. Cuando una familia adquiere el pase anual, está apoyando directamente al cuidado de estas especies y sus hábitats, la atención veterinaria especializada y los proyectos coordinados con zoológicos y centros de investigación europeos. En otras palabras, cada pase anual es una forma concreta de contribuir a la conservación y bienestar animal.

Cuidar es aprender juntos

La educación ambiental es otro de los pilares del parque. A lo largo del año se organizan actividades coincidiendo con fechas como el Día Mundial de la Educación Ambiental, el Día Mundial de los Humedales o el Día Mundial del Rinoceronte. Talleres familiares, experiencias y encuentros con educadores ayudan a que niños y adultos comprendan por qué ciertas especies están en peligro y qué acciones podemos llevar a cabo para proteger el planeta.

Propuestas como «Zoo Experience» acercan el trabajo diario de los cuidadores a las familias, mostrando cómo se prepara la alimentación de un gran felino o qué significa el enriquecimiento ambiental. Son momentos que despiertan curiosidad y conversaciones que continúan más allá de la visita.

Cuidar es celebrar

El calendario anual está lleno de celebraciones y fiestas que convierten cada visita en algo diferente: festivales temáticos, jornadas culturales y eventos estacionales que llenan el parque de música, color y actividades para todas las edades.

Con el pase combinado, la experiencia se amplía todavía más: además de Terra Natura, las familias pueden disfrutar de Aqua Natura Benidorm durante toda la temporada, de marzo a octubre. Allí, cada visita se convierte en una auténtica aventura acuática con fiestas temáticas como el Encuentro Internacional de Sirenas o la Fiesta de los 40, con DJ, animación y talleres para niños.

Con el pase combinado, además de Terra Natura, las familias pueden disfrutar de Aqua Natura Benidorm de marzo a octubre. / INFORMACIÓN

Piscinas, toboganes y actividades lúdicas se suman, permitiendo que cada día en el parque sea único y lleno de diversión para toda la familia. Entre las experiencias estrella destacan la «Escuela de Sirenas», donde niños y adultos aprenden a nadar con monoaleta en la piscina central, y la interacción educativa con leones marinos, una de las actividades favoritas del público, concebida para fomentar el respeto y el conocimiento de estos animales.

Cuidar es hacerlo posible

Para facilitar que más familias puedan sumarse a esta iniciativa, Terra Natura Benidorm ha incorporado opciones de pago flexible junto a Scalapay, permitiendo fraccionar el importe en varios plazos sin intereses. Una medida pensada para que el acceso a un ocio educativo y responsable sea más sencillo y accesible para las familias. Durante el mes de marzo se ofrece la posibilidad de adquirir el pase anual online a precio promocionado y con pago aplazado hasta tres meses sin intereses.

Por todo ello, el pase anual no es solo una ventaja práctica. Es una forma de decir «sí» a un ocio más consciente, porque cuando una familia entra en Terra Natura Benidorm, no solo visita un parque, si no que se une a un proyecto y a la idea de que cuidar, realmente, hace equipo.