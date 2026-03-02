Abre el Centro de Salud del Rincón de Loix de Benidorm después de los retrasos y con algunas carencias

El Centro de Salud del Rincón de Loix es ya una realidad. Este lunes abrieron sus puertas las tan esperadas instalaciones que han acumulado retrasos en las obras así como en las equipaciones. Sin embargo, el centro ha inaugurado su historia con varias carencias, como la que afecta a la sala de fisioterapia. El antiguo edificio que sirvió provisionalmente de consultorio en el barrio ha sido solicitado por el Grupo Municipal Socialista para que se dirija a otros servicios en una iniciativa que el PP ya ha reflejado que le era propia y que la oposición quiere ahora capitalizar.

Este 2 de marzo el Rincón de Loix estrena el Centro de Salud después de varios intentos para ponerlo en marcha y el retraso dado por algunas de las modificaciones entre las que se incluían la Unidad de Fisioterapia, según ha denunciado hoy el Grupo Municipal Socialista. Se da la circunstancia que la instalación ha abierto su operativa sin este servicio.

Otra de las deficiencias con las que se han encontrado los usuarios esta mañana es la falta de funcionamiento de la máquina de validación de citas en la que se comprueba y se da entrada a la citación y que desde hace meses forman parte de los centros de salud.

El nuevo centro de salud se ha construido sobre una parcela municipal de 3.558 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento en 2017, situada junto a los campos de fútbol Antonio López. El edificio cuenta con cerca de 2.700 metros cuadrados construidos y dará cobertura a una población de 23.000 tarjetas sanitarias: 20.500 correspondientes a vecinos empadronados y otras 2.550 personas sin médico asignado. Esta cifra no sería cerrada, ya que se sumaría una población flotante en una zona donde conviven los turistas en un lugar donde se concentran múltiples establecimientos hoteleros.

Servicios sanitarios

Las instalaciones disponen de 18 consultas de Atención Primaria -12 de Medicina Familiar, seis de Enfermería y una polivalente-, además de un área específica de Pediatría con dos consultas médicas y una de Enfermería. El centro incorpora también salas para extracciones, trabajo social y atención a la mujer, así como un Punto de Atención Continuada (PAC) con tres boxes de observación, uno de ellos para críticos, y zona habilitada para estacionamiento de ambulancias.

Entre las mejoras incluidas respecto al proyecto inicial destaca la incorporación de gimnasio de rehabilitación y servicio de fisioterapia, lo que permitirá evitar el desplazamiento anual de pacientes al centro de La Cala para recibir tratamiento. No obstante esta unidad no funcionaba a día de hoy, según ha indicado el PSOE.

El proyecto partía de una inversión prevista de 4,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses, aunque tras las modificaciones contractuales el presupuesto final se elevó hasta los 5,5 millones.

Propuestas enfrentadas

Mientras tanto, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Escoda, ha propuesto destinar los antiguos localesdel Centro de Salud del Rincón de Loix a poner en marcha un Espai Jove, una nueva biblioteca y una extensión administrativa para el barrio. Escoda ha señalado que, tras la apertura del nuevo centro sanitario, “es el momento de ofrecer alternativas de ocio, formación y asesoramiento para los vecinos y vecinas”, y ha pedido al alcalde, Toni Pérez, que priorice las necesidades del Rincón de Loix. Este espacio fue durante 40 años el consultorio de la zona y más tarde un centro de atención primaria provisional.

Noticias relacionadas

Por su parte, la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha respondido que estos proyectos “ya formaban parte de los compromisos con los que el Partido Popular concurrió a las elecciones municipales de 2023”. Caselles ha recordado que tanto el Espai Jove como la nueva biblioteca para el barrio estaban incluidos en el programa electoral del PP, rechazando que se trate de propuestas nuevas del grupo socialista.