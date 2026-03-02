Benidorm celebrará el Día Mundial del Agua y reafirma su 96% de eficiencia hídrica

Benidorm afronta el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, poniendo en valor su modelo de gestión como uno de los más eficientes, con un 96% de rendimiento en su red hidráulica. Una cifra que, según el Ayuntamiento y Veolia, es resultado de cerca de 70 millones de euros invertidos en las dos últimas décadas. El centro de gestión Dinapsis se convierte en la referencia de la sostenibilidad y eficiencia de este vital recurso en estas jornadas.

La campaña “El recurso más valioso merece tu mayor compromiso”, presentada en Dinapsis por el concejal del Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, y el gerente comarcal de Veolia, Ciriaco Clemente, centra este año la conmemoración del Día Mundial del Agua, con actividades programadas durante toda la semana del 22 de marzo.

Sin escasez de agua

El edil ha destacado que “tener un 96% de eficiencia en la gestión del agua y trabajar para superarlo nos permite ser una referencia”, mientras que Clemente ha subrayado que este resultado responde a una política de inversión continuada. “No es casualidad ni suerte. Gracias a ello, pese a la alerta por escasez, el municipio ha funcionado con normalidad y así será también este verano”, ha afirmado.

De los 70 millones invertidos, 45 proceden directamente de la concesionaria a través de los fondos de inversión y renovación, a los que se suman aportaciones municipales y de otras administraciones. Además, el Ayuntamiento tiene preparados 18 proyectos para renovar conducciones en distintos barrios.

Conducciones muy antiguas

Entre ellos se han citado los que se ejecutarán en las calles Ibiza, Estocolmo, Santander, Islandia, Noruega o Emilio Ortuño. El propósito es sustituir las conducciones de agua potable de la ciudad, algunas con una antigüedad superior a los 15 años. “Estamos introduciendo materiales nuevos y sensores que nos avisan cuando se detecta alguna fuga para actuar lo más rápido posible” ha detallado González de Zárate.

El edil ha aprovechado para reivindicar al Gobierno central “inversiones como el dragado de nuestros embalses y pantanos para incrementar su capacidad de reserva o la modernización de las compuertas para evitar problemas en caso de fuertes lluvias”.

En la presentación se ha impulsado el Día Mundial del Agua dentro de marzo, que se convierte en un mes clave para reforzar el compromiso hídrico de Benidorm y la intención de trasladar a la ciudadanía la importancia de proteger un recurso esencial.