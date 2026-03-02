Benidorm entra en modo fiesta: “Ja estem en Falles!” y celebra el Día de Andalucía

Benidorm ha vivido este fin de semana un intenso arranque festivo con la celebración de la tradicional “Crida” de las Fallas y, apenas un día después, el Día de Andalucía en la Casa regional, en dos jornadas marcadas por la música, la tradición y la convivencia.

La calle Gambo se llenó el sábado de color y ambiente fallero para anunciar el inicio de las fiestas josefinas, que se celebrarán del 16 al 19 de marzo. El alcalde, Toni Pérez, y la edil de Fiestas, Mariló Cebreros, acompañaron a las comisiones falleras Els Tolls, Rincón de Loix y Benidorm Distrito Centro en el acto que abre el calendario festero de 2026.

Sobre las 19.00 horas arrancó la "Crida" con la subida al escenario de la presidenta de la Junta Local Fallera, María Ángeles Espinosa, junto a representantes y máximos cargos de cada comisión, en una sucesión de estandartes y falleras mayores que culminó con el mensaje conjunto invitando a vecinos y turistas a disfrutar de una fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Tras la subida al escenario de las máximas representantes de cada comisión y el mensaje conjunto invitando a vecinos y visitantes a participar en una tradición , el grito de "Ja estem en Falles!", resonó en el centro de la ciudad.

La comunidad andaluza celebró su día en una ciudad en la que destaca su población. / INFORMACIÓN /

“Andaluza del Año”

La celebración continuó el domingo en la Casa de Andalucía de Benidorm, que reunió a la numerosa comunidad andaluza residente en la ciudad para conmemorar el Día de Andalucía. Su presidenta, Leonor Jiménez -recientemente reconocida como “Andaluza del Año” por la Federación Cultural de Andalucía al Sur de la Comunitat Valenciana (FECUAS), ejerció de anfitriona junto a las reinas de 2026.

El primer edil, Toni Pérez, destacó en su asistencia al acto que cerca de 10.000 andaluces residen en Benidorm, subrayando los estrechos lazos históricos y culturales entre ambas tierras.

La cofrade María José Sánchez pronunciando el pregón en la Iglesia del Buen Pastor. / INFORMACIÓN /

Pregón de Semana Santa

Paralelamente, Benidorm inició los actos de la Semana Santa con el tradicional pregón, pronunciado por la cofrade María José Sánchez en la parroquia de El Buen Pastor, sede de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz. La palabra y la música se unieron gracias a la participación de la Unión Musical de Benidorm, evocando las principales estaciones de la Semana Santa local.