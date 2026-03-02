Benidorm y Veolia: Más de 45 millones de euros para el desarrollo hídrico de la ciudad en los últimos 20 años

El Ayuntamiento de Benidorm se ha convertido en un modelo de éxito con respecto a la eficiencia hídrica, superando con creces la media nacional pese al desarrollo de un modelo turístico que supone el incremento significativo de población flotante durante diversos meses al año. Esta evolución paulatina y positiva se ha producido gracias a la contribución de Veolia, empresa gestora del ciclo integral del agua en la localidad, que ha invertido, junto al ayuntamiento, más de 45 millones de euros en este desarrollo en los últimos 20 años.

Eficiencia de hasta el 95%

De hecho, la inversión sistemática en la renovación de las redes ha convertido a Benidorm en un modelo de referencia a nivel internacional, ya que ha conseguido una eficiencia de hasta el 95%, con apenas pérdidas, un porcentaje muy superior a la media nacional. Este modelo de gestión, desarrollado a lo largo de estos años junto a Veolia, se basa en la digitalización, la monitorización constante, la reutilización de aguas residuales para otros usos como riegos y baldeo, y una red de distribución inteligente que es capaz de prevenir, planificar y gestionar la alta demanda turística que vive Benidorm a lo largo del año.

El desarrollo turístico de este destino referente internacional ha sido posible gracias a las inversiones que han impedido que exista una escasez de agua, pese a los problemas de sequía que el cambio climático está ocasionando en el territorio, y al desarrollo de un sistema de alcantarillado que ha impedido cualquier tipo de vertidos al mar que hubieran podido perjudicar su imagen y la sostenibilidad medioambiental que caracterizan la costa de Benidorm.

La ciudad mantiene un rendimiento hídrico sobresaliente incluso con máxima ocupación turística. / David Revenga

Modelo pionero en gestión del agua y digitalización

De hecho, a lo largo de estos años, estos más de 45 millones han sido invertidos por el Ayuntamiento junto a Veolia en el desarrollo de proyectos vinculados a la mejora en la gestión del agua, el sistema de alcantarillado o pluviales y la apuesta por la digitalización y el uso del agua regenerada, siendo siempre un modelo pionero en la puesta en marcha de proyectos que han contribuido a alcanzar esos niveles de eficiencia y sostenibilidad.

Entre todos ellos cabe destacar que el primer centro de innovación Hubgrade by Veolia en la gestión del agua que se implantó en España se ubicó en la ciudad de Benidorm, símbolo de una apuesta firme de la empresa por la digitalización como herramienta fundamental para garantizar un servicio de calidad de un recurso que es imprescindible para la ciudadanía y los miles de visitantes anuales que recibe.

Planes de emergencia y adaptación al cambio climático

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la importancia de contar con planes de emergencia por inundación actualizados y coordinados, que incluyan protocolos de actuación,y la aplicación de sistemas de alerta temprana digitales. Por eso, la adaptación al cambio climático es uno de los ejes centrales de estas inversiones. Los modelos climáticos anticipan un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, lo que obliga a las ciudades como Benidorm a reforzar su resiliencia mediante infraestructuras dimensionadas para escenarios futuros más exigentes.