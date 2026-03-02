El Certamen Internacional de Música “Vila d’Altea” convoca su 51 edición dedicada a Óscar Esplá y Manuel de Falla

Altea acogerá el próximo mes de diciembre una nueva edición del Certamen Internacional de Música “Vila d’Altea” (CIMALTEA), uno de los encuentros bandísticos más prestigiosos del panorama musical internacional, que este año celebrará su 51ª convocatoria con una edición conmemorativa dedicada al 50 aniversario del fallecimiento del compositor alicantino Óscar Esplá y al 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano Manuel de Falla.

Organizado por la Societat Filharmònica Alteanense (SFA), el certamen mantiene como objetivo principal “fomentar el diálogo cultural entre distintas realidades artísticas y sociales a través de la música, promoviendo la convivencia, el intercambio de conocimiento y el desarrollo artístico internacional”, según ha desvelado su presidente Francisco Alvado.

Un encuentro musical abierto al mundo

El CIMALTEA está dirigido a participantes “de todas las edades y procedencias, con el propósito de impulsar nuevos lenguajes artísticos y favorecer la proyección profesional de creadores y agrupaciones musicales”, según se refleja en las bases del certamen que acaban de hacerse públicas para la sección “Filharmònica” que se celebra en los años pares con la participación de agrupaciones que deberán entre 70 y 110 intérpretes. En los años impares, el certamen se destina al concurso de bandas de entre 90 y 140 músicos en la sección “Simfónica.

Por otro lado, el proyecto se consolida como un espacio de encuentro “para músicos, directores, compositores y amantes de la cultura procedentes de diferentes países, generando un entorno de convivencia sin distinciones sociales, culturales o generacionales”, según asevera Alvado quien demás, destaca el certamen como una auténtica “fiesta de la música, donde el arte actúa como elemento de cohesión social”.

Las bases contemplan que “podrán participar sociedades musicales con bandas sinfónicas no profesionales formadas principalmente por instrumentos de viento y percusión”, añaden que la organización “seleccionará entre dos y tres sociedades musicales entre todas las candidaturas recibidas” y recalcan que cada banda seleccionada “interpretará tres obras: una pieza breve de presentación no puntuable, la obra obligada del certamen —Sexta Essentia, del compositor Jesús Santandreu— y una obra de libre elección”.

Calendario del certamen, sistema de evaluación y premios

El presidente de la SFA ha anunciado que el plazo de inscripción “permanecerá abierto entre el 15 de abril y el 15 de mayo próximos, mientras que las bandas seleccionadas “se darán a conocer antes del 31 de mayo”. En cuanto a las actuaciones, “estas tendrán lugar el 5 de diciembre de este año en el Palau Altea Centre d’Arts”.

Francisco Alvado ha señalado que las actuaciones “serán valoradas por un jurado compuesto por tres músicos de reconocido prestigio que puntuarán aspectos como afinación, sonoridad, técnica e interpretación”, además de que las calificaciones “serán públicas e inapelables”.

En cuanto a los premios, Alvado ha indicado que en el certamen “habrá Primer, Segundo y Tercer Premio según la puntuación obtenida. La banda con mayor valoración, siempre que supere los 250 puntos, recibirá la Mención de Honor junto al ‘Trofeu Societat Filharmònica Alteanense’ además del Premi Vila d’Altea’, dotado con 5.000 euros”. Asimismo, todas las agrupaciones participantes “recibirán una compensación económica de 2500 euros, así como ayudas adicionales para desplazamiento y alojamiento en caso de largas distancias”.

Reconocimientos especiales

Finalmente, el presidente de la Societat Filharmònica Alteanense ha apostillado que entre los galardones adicionales “destacan el ‘Corbatí d’Or’ para bandas ganadoras en tres ediciones, la ‘Batuta d’Or’ para directores con tres primeros premios y una mención al mejor intérprete solista. Además, el premio ‘Visibilízate’, patrocinado por la Fundació Sanganxa, reconocerá el talento emergente de un joven músico participante”.

Francis Alvado ha concluido destacando que “con más de medio siglo de trayectoria, el Certamen Internacional de Música ‘Vila d’Altea’ reafirma su papel como uno de los grandes referentes culturales y musicales, situando nuevamente a Altea como punto de encuentro internacional para la música sinfónica de banda”.