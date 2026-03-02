“Indiverso” de Benidorm se muda a julio y estrena “pool party”, un plan indie para el verano

El verano de 2026 ya tiene día marcado en rojo. “Indiverso Fest”anuncia oficialmente su cambio de fecha al 18 de julio y su traslado al recinto Skyfest Benidorm, un espacio más amplio y versátil con el que el evento promete subir de nivel y convertirse en una experiencia prolongada desde el mediodía hasta la madrugada. Su cartel viene firmemente apoyado en la escena local de DJ y por grupos de rock como Sobrezero.

Tras el éxito de su anterior edición, el festival da un paso adelante con una propuesta que mezcla sesiones DJ, cultura indie, zona gastro y una gran novedad: el estreno del VIP Pool Experience, que arrancará a las 12:00 horas con música en directo y ambiente exclusivo junto a la piscina.

La presentación oficial se ha celebrado en el Ayuntamiento de Benidorm, con la presencia del concejal de Eventos, Jesús Carrobles, y los promotores Noel Morís y Carlos López, de Indiversal Events, junto a Álex Fratini, Ceo de Skyfest Benidorm.

Según ha explicado Morís, “Indiverso no es solo un festival más. Hemos dado un salto muy rápido pero sólido. Con el cambio a julio y el traslado a Skyfest buscamos una experiencia más inmersiva, más veraniega y subir el nivel, desde el mediodía hasta la madrugada”.

El grupo madrileño de rock Sobrezero, uno de los que componen cabeza de cartel. / INFORMACIÓN

El evento principal comenzará a las 19:00 horas y se alargará hasta la noche con DJs nacionales e internacionales en un viaje sonoro que va del indie más alternativo y rockero a los grandes himnos generacionales reinventados en clave electrónica y bailable.

Nuevo VIP Pool

La gran revolución de esta edición será el VIP Pool Experience, que abrirá puertas al mediodía con conciertos en formato banda antes de que arranquen las cabinas.

Entre los confirmados destacan Sobrezero, con su potente directo entre el indie rock y el pop contemporáneo, y Tú peleas como una vaca, banda desenfadada con una propuesta fresca y divertida.

De este modo se dimensiona el formato con una jornada completa que incluye música en vivo, piscina, gastronomía y ambiente premium antes de sumergirse en la programación nocturna.

Talento local y compromiso social

Fiel a su ADN, Indiverso refuerza su apuesta por la escena local incorporando a artistas de la ciudad como Miss Deep’In y LSANGAR, habituales de las cabinas benidormenses y conectados con el espíritu del festival. A ellos también se suman David Van Bylen, Eme DJ y Maadraassoo, que estarán en el escenario principal de Indiverso, en horario de 19:00 a 02.30 horas.

Además, el evento mantiene su vertiente solidaria con el Centro Doble Amor, al que ya se ha destinado parte de la recaudación para apoyar inversiones en el centro.

El traslado a Skyfest permitirá, según los promotores, mejorar infraestructuras, ampliar aforo y reforzar la producción técnica en plena temporada alta, consolidando a Indiverso como una de las grandes citas indie del verano en la ciudad.

Las entradas para el 18 de julio de 2026 ya estarán disponibles en la web oficial del festival, con modalidad general y el nuevo VIP Pool Experience para quienes quieran vivirlo desde la piscina.