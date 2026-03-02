Inmure, el kit de pintura muralística para el hogar, gana el programa Altea Emprende en la 15ª Maratón UMH de Creación de Start-ups

El proyecto Inmure, un kit de pintura muralística sostenible diseñado para que familias y parejas creen murales artísticos en casa sin necesidad de experiencia previa, ha sido galardonado con el premio del programa Altea Emprende, dotado con 2.000 euros, en el marco de la primera fase de la 15ª Maratón de Creación de Start-ups de la Universidad Miguel Hernández (UMH).

La iniciativa, impulsada por los alcoyanos Clara Solbes Lozano y Nacho Blanquer Garrido, ha resultado ganadora de la séptima edición de Altea Emprende, un programa organizado conjuntamente por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) y el Ayuntamiento de Altea, cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento y apoyar nuevas iniciativas empresariales con impacto social y económico.

El concejal de Hacienda, Comercio, Emprendimiento e Innovación Económica y Ocupación del Ayuntamiento de Altea, José María Borja, miembro del jurado de la convocatoria, ha destacado que el proyecto representa “creatividad, innovación y capacidad de emprendimiento”, subrayando que desde el consistorio “se apuesta por iniciativas que generen un impacto positivo en las familias y la sociedad”.

Un proyecto creativo con enfoque familiar

Inmure propone acercar la pintura artística al ámbito doméstico mediante un kit guiado y sostenible que facilita la creación de murales personalizados en el hogar. Su planteamiento combina ocio creativo, educación artística y experiencia compartida, “aspectos que han contribuido a su reconocimiento dentro del programa”, ha aseverado Borja al tiempo que ha indicado que el galardón “permitirá a la empresa continuar desarrollando su propuesta y consolidar su modelo de negocio dentro del ecosistema emprendedor vinculado a la UMH y al municipio de Altea”.

Foto de familia de los jurados de los premios del Parque Cientifico de la UMH. / INFORMACIÓN

Cerca de 10.000 euros repartidos entre proyectos innovadores

La distinción obtenida por Inmure se enmarca en la primera fase de la 15ª Maratón UMH, una iniciativa que ha repartido cerca de 10.000 euros y diversos premios especiales entre proyectos emergentes, según han manifestado desde el PCUMH.

Jose María Borja ha señalado que en esta edición “participaron más de un centenar de emprendedores con alrededor de 100 propuestas innovadoras, de las cuales 42 fueron seleccionadas y 29 llegaron finalmente a la fase de evaluación del jurado”.

Desde el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández han dado a conocer que los proyectos premiados “se encuentran iniciativas centradas en biotecnología, salud, sostenibilidad, inteligencia artificial o digitalización empresarial, como Phytosome Biotech, Neurovital, Upraizen ExportOS, Biocarb, Kilikia, OrAIsi o Pulvia, entre otros”, y han apostillado que “propuestas como Eat With Us, Plenipausia, Amigas y Blueways recibieron un accésit que les permitirá continuar en la segunda fase del programa”.

Impulso al emprendimiento provincial

Jose Maria Borja ha explicado que el programa Altea Emprende “forma parte de Emprende UMH, una iniciativa gestionada por el Parque Científico de la universidad que colabora con ayuntamientos e instituciones públicas para impulsar el crecimiento empresarial en la provincia de Alicante”, y ha indicado que desde su puesta en marcha en 2019, “más de un centenar de proyectos han participado en esta convocatoria”.

El concejal de Hacienda, Comercio, Emprendimiento e Innovación Económica y Ocupación ha destacado también la importancia de la colaboración institucional con el PCUMH “para fomentar la cultura emprendedora y ofrecer recursos, formación y visibilidad a jóvenes talentos”, y ha concluido afirmando que con este reconocimiento, “Inmure recibe un importante respaldo institucional y económico que contribuirá a seguir desarrollando soluciones creativas orientadas al ocio familiar y a la difusión del arte en el hogar, consolidándose como una de las propuestas destacadas del emprendimiento innovador valenciano”.

Por otro lado, desde la UMH han indicado que desde el lanzamiento en 2012 de sus programas de apoyo al emprendimiento, “el Parque Científico ha asesorado a más de 2000 personas emprendedoras con alrededor de 1500 proyectos de negocio. Asimismo, ha repartido más de un millón de euros de financiación inicial y ha impulsado más de 200 start-ups, que contribuyen con sus innovaciones a la mejora del entorno”.

Jurado de expertos

Por último, desde el PCUMH han informado que el jurado de expertos encargado de evaluar y seleccionar a los proyectos ganadores de la primera etapa de la 15ª Maratón UMH “ha estado formado por el representante del Consejo Social de la UMH, José María Gómez Gras; y por la directora-gerente del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas. También, por la directora y el codirector de la Cátedra del Calzado San Crispín de la UMH, Paqui Arán y Miguel Ángel de la Casa, respectivamente; por el miembro del comité asesor de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Empresas y Sostenibilidad Polo Club-UMH, Jesús Valero; y por la directora de investigación de Laboratoires Quinton, Ana Brotons”.

Asimismo, han sido parte de este jurado “el concejal de Hacienda, Comercio, Emprendimiento e Innovación Económica y Ocupación del Ayuntamiento de Altea, José María Borja; el responsable de Instituciones de Alicante de Banco Santander, Juan Ángel Piñero; la responsable de Marketing y Comunicación de Vegabaja Packaging, Belén Carballeira; la directora de AEPA, Ana Martínez; el presidente de AEBA, Andrés Antón; y el director de la empresa Agilmark Patentes y Marcas del PCUMH, Antonio Rodríguez. Y también, la directora de Marketing de Convotis Iberia, Alba López; el responsable del Área de Recursos Humanos de Planeta Huerto, Pablo Alonso; la responsable del InLab de FEMPA, Andreina Dávila; el jefe del Departamento de Innovación en la Autoridad Portuaria de Alicante, José Manuel Ramos; el vicepresidente del COAMBCV, Pablo Martínez; y la agente de innovación de FISABIO, Noelia Campillo”.