Más protección para el pecio Bou Ferrer de La Vila: Cultura impulsa un innovador sistema para conservarlo

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha visitado VilaMuseu en La Vila Joiosa, donde ha reafirmado el compromiso del Consell con la protección del patrimonio subacuático y romano del municipio, uno de los enclaves arqueológicos más relevantes del ámbito valenciano y mediterráneo. La ayuda se materializará con una inversión de 111.862 euros en un modelo de gestión y control avanzado para el pecio.

La Generalitat Valenciana ha concedido una ayuda de 111.862 euros a través del Plan Restaura 2025 para instalar un nuevo sistema de protección del Bou Ferrer, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2015. Se trata de un gran carguero romano del siglo I d. C., considerado uno de los mayores y mejor conservados del Mediterráneo.

La consellera ha subrayado sobre la inversión que “no solo garantiza la conservación de un enclave excepcional, sino que refuerza el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como referente internacional en investigación y gestión del patrimonio subacuático”. En este sentido, ha insistido en que el Plan Restaura 2025 prioriza actuaciones que combinan conservación, innovación tecnológica y transferencia de conocimiento.

Investigación, formación y divulgación

El nuevo sistema de protección del Bou Ferrer permitirá mejorar las condiciones de preservación del yacimiento frente a agentes naturales y posibles impactos externos, al tiempo que facilitará el desarrollo de campañas arqueológicascon mayores garantías técnicas y científicas. Esta actuación supone un paso más en la estrategia de conservación preventiva que se viene aplicando en el enclave desde su declaración como BIC.

De este modo se convierte en un espacio seguro para la investigación científica, la formación especializada y la divulgación, alineándose con los modelos más avanzados de gestión arqueológica subacuática. Además, la conselleria trabaja en la posible instalación de una nueva sede del Centro de Arqueología Subacuática de la Comunitat Valenciana en la localidad.

La Vila, enclave en el Mediterráneo

La probable implantación de una sede del Centro de Arqueología Subacuática de la Comunitat Valenciana reforzaría este ecosistema científico, generando nuevas oportunidades de investigación especializada, formación técnica y proyección internacional. Asimismo, permitiría consolidar a La Vila Joiosa como enclave estratégico para el estudio del patrimonio sumergido en el Mediterráneo occidental.

Durante su visita a VilaMuseu, Ortí ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Marcos Zaragoza; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; y la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, en la que han abordado la colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento para proteger el excepcional patrimonio cultural con el que cuenta esta localidad.

Durante la visita, también se puso en valor el modelo de colaboración institucional entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, que ha permitido consolidar una línea de trabajo estable en materia de patrimonio cultural. VilaMuseu se ha convertido en un espacio clave para la difusión científica y la sensibilización ciudadana, integrando investigación, conservación y divulgación en torno al legado marítimo de la localidad.

Guerra submarina

Además del Bou Ferrer, el litoral vilero alberga un conjunto singular de pecios vinculados a la Primera Guerra Mundial, lo que amplía el valor histórico del municipio al documentar episodios navales producidos entre 1916 y 1918 en el Mediterráneo. Este conjunto constituye un archivo arqueológico excepcional sobre la guerra submarina y la evolución tecnológica marítima de principios del siglo XX.

El reconocimiento reiterado de la UNESCO al proyecto del Bou Ferrer avala un modelo que equilibra la protección estricta del yacimiento con su apertura regulada a la sociedad. La experiencia de visitas guiadas por arqueólogos subacuáticos se ha convertido en una iniciativa pionera que conjuga turismo cultural sostenible, rigor científico y conservación patrimonial.

El Bou Ferrer, incorporado en 2017 y renovado en 2025 hasta 2029 en el Registro de Buenas Prácticas del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO, es el único pecio romano visitable bajo el agua en España y uno de los pocos en el mundo, consolidando a La Vila Joiosa como referente internacional en arqueología subacuática y gestión del patrimonio sumergido.