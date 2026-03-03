Benidorm celebrará por primera vez el Año Nuevo Chino con el Caballo de Fuego

La ciudad de Benidorm celebrará este próximo fin de semana por primera vez en su historia el Año Nuevo Chino, dedicado en esta ocasión al Caballo de Fuego. Así lo ha anunciado la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, quien ha destacado que se trata de una festividad “que simboliza energía, dinamismo y nuevos comienzos, valores que encajan a la perfección con el carácter abierto y emprendedor de nuestra ciudad”. En el municipio se contabilizan 921 ciudadanos chinos, según el padrón municipal lo que significa una presencia importante dentro del conjunto de esta población en la provincia de Alicante.

En la presentación de la festividad llevada a cabo este martes también ha participado la organizadora de los actos, Veline Ong, empresaria y encargada de coordinar una programación que, si el tiempo lo permite, se desarrollará al aire libre en la Plaza de SS MM Reyes de España. En caso de climatología adversa, los actos se trasladarían a un recinto cerrado, decisión que se tomará el jueves previo al evento, según ha avanzado la edil de Fiestas.

Artesanía y gastronomía

La programación arrancará el viernes 6,de 17:00 a 23:00 horas, con la apertura oficial y la inauguración de los puestos culturales y gastronómicos. El público podrá disfrutar de artesanía tradicional china, sellos conmemorativos y una variada oferta de comida asiática auténtica.

El sábado, de 10:00 a 23:00 horas, se celebrará la jornada principal. Por la mañana tendrá lugar el desfile oficial, que partirá desde el paseo de la playa de Levante hasta la Plaza de SS MM Reyes de España. Posteriormente se desarrollará la inauguración institucional, con la participación de representantes de la Embajada de China y autoridades invitadas. A lo largo del día se ofrecerán alrededor de seis horas de actuaciones culturales, con danzas tradicionales, música y espectáculos visuales.

Las actividades continuarán el domingo 8, de 10:00 a 19:00 horas, cuando se celebrará la clausura oficial del evento. La concejal de Fiestas ha subrayado que esta celebración “es una oportunidad para reforzar la convivencia, el intercambio cultural y la proyección internacional de Benidorm como ciudad abierta y diversa”.

Benidorm en el mercado chino

Por su parte, Veline Ong ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento, destacando que “es la primera vez que se hace esta celebración aquí”, así como la implicación de patrocinadores y colaboradores que han hecho posible el evento. Además, ha avanzado que una productora realizará un vídeo promocional destinado al mercado chino, con el objetivo de dar a conocer Benidorm y fomentar la llegada de visitantes procedentes de ese país.