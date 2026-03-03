Cortes de tráfico desde el 4 de marzo en la avenida del Puerto de La Vila por las obras del ascensor

Las obras de instalación del ascensor que conectará de forma accesible la playa Centro con la zona de Barberes Sur en La Vila Joiosa conllevarán nuevos cortes de tráfico durante esta semana. La actuación requiere la conexión de la infraestructura con la red de alcantarillado, lo que obligará a restringir el paso de vehículos en la avenida del Puerto.

Las limitaciones afectarán al tramo de la avenida del Puerto desde el cruce con la avenida Varadero. El corte se iniciará este miércoles, 4 de marzo, a las 8:00 horas y se prolongará hasta las 18:00 horas, manteniéndose hasta la finalización de los trabajos. No obstante, al término de cada jornada laboral se reabrirá el tráfico hasta las 8:00 horas del día siguiente.

Se permitirá la entrada y salida de vehículos a los vecinos con vados situados entre los números 11 y 15 de la avenida del Puerto. Asimismo, desde la rotonda de acceso al aparcamiento del Club Náutico podrán acceder los residentes con vados entre los números 17 y 27.

El ayuntamiento ha solicitado a la ciudadanía que permanezca atenta a la señalización provisional y que consulte los canales oficiales municipales ante cualquier posible modificación de la planificación prevista.

Un proyecto para mejorar la accesibilidad

La actuación se desarrolla sobre una parcela de 340 metros cuadrados donde se está construyendo un ascensor que permitirá salvar los 16,62 metros de desnivel existentes entre el núcleo urbano y el nivel del mar.

Para su instalación se ha levantado un edificio que conectará con la parcela superior mediante una pasarela peatonal de 20,44 metros de longitud. El ascensor tendrá capacidad para 13 personas, contará con motor de alta eficiencia y dispondrá de iluminación y ventilación automáticas para evitar su funcionamiento ininterrumpido.

En la zona inferior se habilitarán aseos públicos, uno de ellos adaptad, para dar servicio a la avenida del Puerto, así como un pequeño almacén destinado al personal de mantenimiento. El proyecto contempla además la integración de un parque infantil, una zona ajardinada y nuevo mobiliario urbano para optimizar el uso del espacio público.

Asimismo, se procederá a la estabilización del talud mediante bulonado y la colocación de malla metálica con el fin de prevenir posibles desprendimientos.