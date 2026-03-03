Esquerra Republicana eleva al Senado cuestiones sobre la indemnización de Serra Gelada a propuesta de vecinos de Benidorm

Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) ha registrado una serie de preguntas ante el Senado relativas a la indemnización de los 350 millones del Ayuntamiento de Benidorm por el aprovechamiento de Serra Gelada. Los republicanos dan voz con esta batería de cuestiones a la falta de información de vecinos de la ciudad, a la vez que ponen en cuestión el modelo turístico y los agravios comparativos que se producen entre el empresariado turístico y el ciudadano de a pie.

Respuestas a las asociaciones vecinales

El grupo político registró la iniciativa el pasado mes de febrero tras mantener una reunión con integrantes de la Asociación de Vecinos Casco Antiguo, a tenor de una campaña de recogida de información que acometía el colectivo sin tener una respuesta municipal sobre el proceso.

ERPV explica en su solicitud la dependencia de la ciudad del “monocultivo turístico” y las sentencias judiciales que por Serra Gelada le pueden llevar a la “bancarrota”. Y resume otros procesos como el probable derribo de las torres de Punta Llisera así como los 55 millones de euros correspondientes al préstamo del Fondo de Impulso Económico, que sólo cubriría una pequeña parte de la indemnización.

Terrazas “fuera de normativa”

Todos estos hechos son considerados por el grupo fruto de una “planificación nefasta” pensada solo para favorecer la burbuja del monocultivo turístico. ERPV alude a que los “abusos del lobby del turismo son diarios y constantes”. Y cita como ejemplo que son “habituales las concesiones en grandes hoteles para saltarse la normativa”, tanto en adaptaciones de las instalaciones para personas con movilidad reducida como en la ocupación de metros fuera de la normativa en terrazas hoteleras.

También trasladan la preocupación de la asociación vecinal en cuanto a “frecuentes concesiones” a empresarios de la hostelería y bares para utilizar suelo público, especialmente en zonas para peatones del barrio antiguo, en beneficio propio, sin respetar los espacios públicos que permiten el paso, cuando menos, a las sillas de ruedas eléctricas de las personas con movilidad reducida, cosa que impide desde hace años su derecho de libre circulación, así como “la exoneración de impuestos por los metros ocupados fuera de la normativa en estas terrazas”.

Preocupación ciudadana

Esta iniciativa es la primera que incluye una petición vecinal de Benidorm sobre cuestiones que atañen a la sentencia de Serra Gelada por la que la ciudad tendrá que abonar al menos 350 millones de euros por los convenios incumplidos con la mercantil Murcia Puchades, según sentencia del TSJCV.

En concreto, la formación eleva cuatro preguntas al Senado para saber qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante las sentencias firmes pendientes de ejecución que afectan tanto el Ayuntamiento de Benidorm como a la Consejería de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana; además de las consecuencias que tendría la posible quiebra financieramás las actuaciones que tendría que asumir, el Gobierno del Estado.

Por último cuestionan si dispone el Ministerio de Hacienda de algún mecanismo alternativo o complementario al Fondo de Impulso Económico para facilitar que el Ayuntamiento de Benidorm pueda hacer frente a las obligaciones derivadas de esta sentencia.

Esquerra vuelve a conectar la fórmula económica en una última cuestión a la Cámara para desentrañar si el Gobierno español considera que situaciones como las descritas, derivadas de prácticas urbanísticas y del modelo de monocultivo turístico, evidencian la necesidad de impulsar con “urgencia un cambio en el modelo turístico del litoral del País Valencià”.