La Mostra de Teatre de l’Alfàs del Pi homenajea este año a una popular actriz televisiva y teatral con el Pi d’Honor 2026

L´Alfàs vuelve a ejercer de cabeza cultural en la comarca con la llegada de la Mostra de Teatre que este año rendirá honores a la actriz Anabel Alonso otorgándole el Pi de Honor, en una edición en que se representarán 11 obras del 9 al 29 de marzo. El empuje cultural del municipio se completará esta vez con la presentación de “L’Alfàs 2026. Año Cultural”, un proyecto en el que se incluyen propuestas como la citada más la vigencia del cine, la villa romana o algunas efemérides para completar una propuesta cultural que identifica ya a la localidad.

El reconocimiento a la intérprete se concederá el domingo 29 de marzo, tras la representación de “La mujer rota”, montaje con el que se clausurará el certamen en la Casa de Cultura.

Así lo han anunciado el alcalde de l’Alfàs, Vicente Arques, y el concejal de Cultura, Manuel Casado, durante la presentación oficial de la programación de la 24 Mostra de Teatre, en un acto en el que también ha participado la concejala de Presidencia, Mayte García.

Con la entrega del Pi d’Honor, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi rinde tributo a grandes figuras de la escena española, reconociendo trayectorias artísticas de primer nivel. En ediciones anteriores han recibido este galardón intérpretes como Emilio Gutiérrez Caba, Juan Echanove, Lola Herrera, José Sacristán, Concha Velasco, Nuria Espert o Imanol Arias, entre otros nombres destacados del panorama escénico nacional.

Un reconocimiento a una trayectoria versátil

Anabel Alonso es una de las actrices más queridas y reconocidas del panorama nacional. Con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión, alcanzó gran popularidad por su papel en la serie “7 vidas” y ha participado en numerosos montajes teatrales, combinando comedia y drama con gran solvencia interpretativa. En los últimos años ha demostrado además una notable madurez escénica con trabajos de gran intensidad emocional.

De izquierda a derecha el edil de Cultura, Manuel Casado; el alcalde Vicente Arques; y la concejala de Presidencia, Mayte García. / INFORMACIÓN

Para el concejal de Cultura, Alonso representa el talento, la versatilidad y la capacidad de emocionar desde el escenario. “Lleva más de 35 años en el mundo de la interpretación. Ha participado en más de 30 largometrajes, más de 20 series de televisión y una veintena de obras de teatro. Nos ha demostrado su gran versatilidad a la hora de combinar comedia y drama”, ha señalado. “A partir del día 29 también tendrá nuestro Pi d’Honor, que nos hace mucha ilusión entregarle y añadir su nombre al gran palmarés de nuestra Mostra”.

Presentación del proyecto "L’Alfàs 2026. Año Cultural"

El Ayuntamiento aprovechará la celebración de la Mostra para presentar a la ciudadanía el proyecto ‘L’Alfàs 2026. Año Cultural’, una iniciativa estratégica destinada a consolidar la identidad cultural del municipio y proyectarla hacia el futuro. Y es que l´Alfàs lidera hace un tiempo las propuestas culturales que lanza la comarca de la Marina Baixa a lo largo del año y que ahora recogerá en un conjunto temático para acrecentar esa seña de identidad.

Tal y como ha destacado el alcalde, Vicente Arques, l’Alfàs del Pi cuenta con 12 festivales anuales y 14 espacios culturales, seis de los cuales celebran aniversario: las Escuelas Viejas, con 100 años; la Casa de Cultura, que recientemente ha cumplido 35; el Museo de la Villa Romana; el Centro de Interpretación del Faro de l’Albir; el Centro Social Platja Albir, con 15 años; y La Cantera, con 10.

El proyecto se presentará públicamente el viernes 13 de marzo, coincidiendo con la representación de “Legado vivo”, una performance preparada por el taller de teatro municipal que dirige Manuel Troncoso dentro del Ciclo de Teatro Amateur. “El teatro puede convertirse en un vehículo para difundir la riqueza cultural de l’Alfàs del Pi y poner en valor el proyecto de Año Cultural”, ha manifestado el primer edil.

Una Mostra con 11 representaciones

La 24 Mostra de Teatre se celebrará del 9 al 29 de marzo en la Casa de Cultura e incluirá un total de 11 representaciones, estructuradas en dos bloques: el Ciclo de Teatro Amateur y el Ciclo de Teatro Profesional.

El certamen se abrirá con el Taller de Teatro de la Asociación de Amas de Casa, que pondrá en escena seis piezas cortas. Durante la semana amateur participarán también la compañía 360 con “Volver sin volver”, La Tetera con “Otro gallo cantaría”, Gaudint Teatre con “El futuro”, el alumnado del Taller de Teatro dirigido por Manuel Troncoso con la performance “Legado vivo” y Alpí Teatre con “Terapia de grupo”.

El Ciclo de Teatro Profesional arrancará el miércoles 25 con “Un viaje sin retorno”, dirigida por Ernesto Caballero e interpretada por Ana Ruiz y Álex Gadea. El jueves 26 llegará el espectáculo “We love disco” de la compañía Yllana; el viernes 27 será el turno de Andoni Ferreño y Agustín Bravo con “Se alquila”; y el sábado 28 la programación se abrirá al público infantil con “Caperucita Roja ¿Un musical feroz?”.

La clausura tendrá lugar el domingo 29 con “La mujer rota”, intenso monólogo protagonizado y coproducido por Anabel Alonso, basado en el texto de Simone de Beauvoir y dirigido por Heidi Steinhardt. La obra retrata a Murielle, una mujer que, en la soledad de la noche, afronta la pérdida, el desamor y la ruptura de su identidad en un profundo ejercicio de introspección dramática.

Tras la función se procederá a la entrega del Pi d’Honor 2026, en uno de los momentos más emotivos de la Mostra.

Venta de entradas

Las entradas ya están a la venta en la taquilla de la Casa de Cultura y, para las funciones de teatro profesional, también a través de Viva Ticket.

El precio para el teatro amateur e infantil es de 3 euros. Las funciones profesionales tienen un coste de 15 euros, con entrada reducida a 12 euros para jóvenes y pensionistas. También se ofrece un abono para cuatro funciones por 45 euros, o 36 euros con descuento. Los precios se mantienen respecto a ediciones anteriores.