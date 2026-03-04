Altea apuesta por los sueños: nace el I Campus de Fútbol Luis García Plaza para formar jugadores… y personas

Altea se prepara para vivir un verano especial. No solo por el fútbol, sino por la ilusión. La localidad acogerá del 29 de junio al 3 de julio el I Campus de Fútbol Luis García Plaza, una iniciativa pensada para que los más pequeños aprendan, disfruten y descubran los valores del deporte en un entorno privilegiado como la Ciudad Deportiva alteana.

La presentación oficial se ha llevado a cabo este miércoles por la concejala de Deportes, Sara Soler, y con el propio Luis García Plaza, uno de los técnicos españoles más reconocidos del fútbol profesional, quien ha resaltado que el campus contará con la participación de futbolistas de primer nivel.

Sara Soler ha manifestado que para el municipio, “el proyecto supone mucho más que un campus deportivo. Es un placer y un honor que Luis García Plaza haya elegido Altea para poner en marcha su primer campus” y ha destacado “el compromiso del entrenador con los niños y niñas de la comarca”. Al respecto, la concejala ha indicado que “hay 80 plazas disponibles para niños y niñas menores de 11 años de edad. Para ello, las inscripciones ya están abiertas mediante el código QR del cartel oficial, con un precio general de 290 euros pero reducido en un 10% para los empadronados en el municipio”.

Por su parte, Luís García ha apostillado que “queremos hacer un campus para los más pequeños porque para nosotros el deporte base es fundamental”; y ha añadido que “no se descarta ampliar el campus a categorías superiores en las próximas ediciones”.

Soler ha indicado, también, que “es importante para nosotros fomentar el deporte de base, y más de la mano de un profesional de la altura de Luis García que entrena equipos del mayor nivel”. La edil ha añadido que los menores empadronados en Altea “tienen un periodo de inscripción preferente hasta finales de marzo como muestra del vínculo especial existente entre el técnico y el municipio”. En este sentido, García Plaza ha apostillado que “si transcurrido este periodo lo completamos con la gente de Altea, genial. Y si no, abriremos la inscripción al resto de niños de la comarca”.

Un entrenador de élite que nunca olvida sus raíces

Aunque nació en Madrid, lejos de la Marina Baixa, Luis García Plaza se define como “alteano de corazón. Llevo más de 28 años viviendo en el municipio y siempre he llevado el nombre de Altea allí donde he entrenado”, ha aseverado.

Su trayectoria habla por sí sola: Tras retirarse en el Benidorm como futbolista en el año 2000 cuando tenía 27 años de edad tras una grave lesión de menisco, se afincó en Altea y comenzó una trayectoria fulgurante como entrenador en la que en menos de diez años pasó de entrenar en Regional Preferente a la UD Altea a destacar como técnico en el Levante UD con el que logró históricos ascensos y consolidaciones en Primera División en la temporada 2009-2010, que le hizo merecedor del Trofeo Miguel Muñoz de esa temporada. Posteriormente dirigió a equipos como el Getafe CF, el Villarreal CF, el RCD Mallorca (con el que subió a Primera División en la temporada 2020-2021) o el Deportivo Alavés, entre otros proyectos nacionales e internacionales entrenando a equipos de Emiratos Árabes Unidos, China y Arabia Saudita.

Cartel del I Campus de Futbol Luis Garcia Plaza. / INFORMACIÓN

Sin embargo, lejos de los estadios llenos y la presión del fútbol profesional, García Plaza tenía una idea pendiente: devolver al deporte base parte de lo que él mismo recibió cuando era niño. “Siempre he querido hacer algo para los niños de Altea”, ha explicado durante la presentación. Por ello, “este campus está pensado para que disfruten, convivan y se enamoren del fútbol”, ha remarcado.

Aprender fútbol… y valores

El campus, que se desarrollará en horario de 09:00 a 14:00 hora, apuesta claramente por las edades más tempranas, donde nacen tanto los sueños deportivos como las amistades que duran toda la vida.

Luís García ha explicado que durante cinco días, “los participantes vivirán una experiencia completa con entrenamientos adaptados por monitores titulados enfocados en la mejora técnica individual (control, pase, conducción, finalización y fundamentos tácticos), charlas de futbolistas de Primera División, proyección de vídeos tácticos, deportes alternativos y actividades complementarias que potencien la agilidad y la toma de decisiones trabajando en equipo, situaciones reales de juego, un sorteo diario de camisetas de equipos españoles de élite, almuerzos saludables y actividades enfocadas en la convivencia y el respeto”.

Asimismo, la supervisión diaria correrá a cargo de Pedro Rostoll, segundo entrenador habitual de García Plaza, junto a un equipo de cinco profesionales cualificados, algo que el técnico considera imprescindible: “Para mí, trabajar con personas preparadas es una norma”, ha indicado el entrenador.

Mucho más que marcar goles

El objetivo del campus no es descubrir únicamente futuros futbolistas, sino ayudar a formar personas seguras, compañeras y felices. En palabras del propio entrenador, se trata de crear “algo bonito que dure en el tiempo”.

Por último, Sara Soler ha manifestado que “en una época donde los niños crecen rodeados de pantallas, iniciativas como esta devuelven protagonismo al juego al aire libre, al esfuerzo compartido y a la alegría de aprender juntos. Porque quizá entre esos pequeños jugadores haya futuros profesionales… o quizá simplemente niños que recuerden siempre aquel verano en el que entrenaron, rieron y soñaron en Altea”.

Y así, entre balones, risas y esperanza, Altea demuestra que el fútbol puede seguir siendo lo más importante de las cosas menos importantes: un lugar donde empiezan los sueños.